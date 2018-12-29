AKP'nin İstanbul ve ilçelerindeki adayları kimler oldu? Üç ilçede AKP adayı yok

39 ilçe belediye başkan adayının açıklandığı Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki tanıtım toplantısında belli olan isimler şöyle:
İstanbul B.Belediyesi: Binali Yıldırım
Adalar: Özlem Öztekin Vural
Arnavutköy: Ahmet Haşim Baltacı
Ataşehir: İsmail Erdem
Avcılar: İbrahim Ulusoy
Bağcılar: Lokman Çağrıcı
Bahçelievler: Hakan Bahadır
Bakırköy: Mehmet Umur
Başakşehir: Yasin Kartoğlu
Bayrampaşa: Atilla Aydıner
Beykoz: Murat Aydın
Beylikdüzü: Mustafa Necati Işık
Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız
Büyükçekmece: Mevlüt Uysal
Çatalca: Mesut Üner
Çekmeköy: Ahmet Poyraz
Esenler: Mehmet Teyfik Göksu
Esenyurt: Azmi Ekinci
Eyüpsultan: Deniz Köken
Fatih: Ergün Turan
Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta
Güngören: Bünyamin Demir
Kadıköy: Özgül Özkan Yavuz
Kağıthane: Mevlüt Öztekin
Kartal: Ebubekir Taşyürek
Küçükçekmece: Temel Karadeniz
Pendik: Ahmet Cin
Sancaktepe: Şeyma Döğücü
Sarıyer: Salih Bayraktar
Sultanbeyli: Hüseyin Keskin
Sultangazi: Abdurrahman Dursun
Şile: İlhan Ocaklı
Tuzla: Şadi Yazıcı
Şişli: Nihal Yıldırım
Ümraniye: İsmet Yıldırım
Üsküdar: Hilmi Türkmen
Zeytinburnu: Ömer Arısoy
Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalarımız var. İstanbul'un 3 ilçesinde biz aday göstermiyoruz." diyen Erdoğan MHP'li adayları da açıkladı:
Beşiktaş'ta Serkan Toperi
Maltepe'de Ahmet Baykan
Silivri'de Volkan Yılmaz
Erdoğan Binali Yıldırım'ı açıklarken şunları dedi:
''Partimizde bir çok görevlerde bulunan sayın Binali Yıldırım, belediye başkanlığımdan bu yana benimle yol arkadaşı, dava arkadaşım. Şimdi de İstanbul. Napolyon'un ifadesiyle dünya bir ülke İstanbul da oranın başkenti olurdu dediği İstanbul. Böyle bir şehre belediye başkanı seçeceğiz. Herhangi bir ilçeden birisini buraya kaydırmıyoruz. Çok önemsediğimiz için bakanlıklar yapmış, en son görev meclis başkanımız. Şimdi belediye başkan adayı yapıyoruz. İstiyoruz ki İstanbul çok daha ilerilere ve bu asrın en nadide, en güzide çekim alanını oluştursun.''