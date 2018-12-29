AKP'nin İstanbul ve ilçelerindeki adayları kimler oldu? Üç ilçede AKP adayı yok

Beylikdüzü: Mustafa Necati Işık

Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız

Büyükçekmece: Mevlüt Uysal

Çatalca: Mesut Üner

Çekmeköy: Ahmet Poyraz

Esenler: Mehmet Teyfik Göksu

Esenyurt: Azmi Ekinci

Eyüpsultan: Deniz Köken



Fatih: Ergün Turan Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta Güngören: Bünyamin Demir

Kadıköy: Özgül Özkan Yavuz Kağıthane: Mevlüt Öztekin Kartal: Ebubekir Taşyürek Küçükçekmece: Temel Karadeniz Pendik: Ahmet Cin Sancaktepe: Şeyma Döğücü

Sarıyer: Salih Bayraktar Sultanbeyli: Hüseyin Keskin Sultangazi: Abdurrahman Dursun Şile: İlhan Ocaklı Tuzla: Şadi Yazıcı

Şişli: Nihal Yıldırım

Ümraniye: İsmet Yıldırım Üsküdar: Hilmi Türkmen Zeytinburnu: Ömer Arısoy

Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalarımız var. İstanbul'un 3 ilçesinde biz aday göstermiyoruz." diyen Erdoğan MHP'li adayları da açıkladı:

Beşiktaş'ta Serkan Toperi Maltepe'de Ahmet Baykan

Silivri'de Volkan Yılmaz







Erdoğan Binali Yıldırım'ı açıklarken şunları dedi:





''Partimizde bir çok görevlerde bulunan sayın Binali Yıldırım, belediye başkanlığımdan bu yana benimle yol arkadaşı, dava arkadaşım. Şimdi de İstanbul. Napolyon'un ifadesiyle dünya bir ülke İstanbul da oranın başkenti olurdu dediği İstanbul. Böyle bir şehre belediye başkanı seçeceğiz. Herhangi bir ilçeden birisini buraya kaydırmıyoruz. Çok önemsediğimiz için bakanlıklar yapmış, en son görev meclis başkanımız. Şimdi belediye başkan adayı yapıyoruz. İstiyoruz ki İstanbul çok daha ilerilere ve bu asrın en nadide, en güzide çekim alanını oluştursun.''

