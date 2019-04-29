AKP'nin İstanbul itirazı YSK kararlarıyla boşa düştü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, sosyal medya hesabından AKP'nin İstanbul'daki seçimlerin iptali için YSK'ya yaptığı başvurudaki iddialara yanıt verdi. YSK’nin kararlarından örnekler veren Erkek şu ifadeleri kullandı:





“DAYANAKLAR BİZZAT YSK’NİN KENDİ KARARLARINDA MEVCUT”





“Kamuoyu, AK Parti'nin mesnetsiz itirazları nedeniyle İstanbul BŞB Başkanlığı seçiminin YSK tarafından yenilenip yenilenmeyeceğini tartışıyor. Biz CHP olarak seçimin yenilenmesinin hukuken mümkün olmadığını biliyoruz. Bunun dayanakları bizzat YSK’nın kendi kararlarında mevcut.





İlk karar 2018 seçimlerinin öncesinde, Samsun Atakum İlçe Seçim Kurulu'nun görüş sorması üzerine YSK tarafından 10.05.2018'de verilmiştir. Karar ‘Sandık kurullarının öncelikle yerleşim yeri adresi görev yaptığı ilçe ile aynı olan kamu görevlilerinden oluşturulması gerektiğine Sandık kurulları oluşturulurken yerleşim yeri adresi görev yaptığı ilçe olan kamu görevlilerinin sayısının yetersiz olması durumunda, aynı ilçede yerleşim yeri adresi olan aynı seçim çevresi içinde görev yapan kamu görevlilerinden oluşturulması gerektiğine, buna rağmen sandık kurullarında görevlendirilecek kamu görevlisi sayısı yetersiz ise seçimin yapıldığı seçim çevresinde görev yapan kamu görevlilerinden oluşturulması gerektiğine’ hükmetmiştir.





Bu karar tam da AK Parti'nin seçimin yenilenmesi için öne sürdüğü ‘ilçe dışından sandık görevlileri belirlendiği’ itirazının dayanaksız olduğunu, sandık görevlilerinin ilçe dışından da belirlenebileceğinin ispatıdır."