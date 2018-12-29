"AKP'nin İstanbul ilçe adayları belli oldu" iddiası; işte kesinleştiği öne sürülen liste

Mart 2019’da gerçekleşecek yerel seçimler için AKP’nin İstanbul ilçe adaylarının kesinleştiği iddia edildi. Adayların yarın düzenlenecek toplantı ile tanıtılması beklenirken İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak aday olacak isimleri arayacak yarın gerçekleşecek programa davet etti.





Kulis bilgilerine göre AKP, Silivri, Maltepe ve Beşiktaş'ta aday çıkarmayarak MHP'nin adayını destekleyecek.



