Samanyolu Haber /Gündem / "AKP'nin İstanbul ilçe adayları belli oldu" iddiası; işte kesinleştiği öne sürülen liste /29 Aralık 2018 00:48

"AKP'nin İstanbul ilçe adayları belli oldu" iddiası; işte kesinleştiği öne sürülen liste

Aday tanıtım toplantısı öncesi, AKP'nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarının netleştiği iddia edildi.

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Mart 2019’da gerçekleşecek yerel seçimler için AKP’nin İstanbul ilçe adaylarının kesinleştiği iddia edildi. Adayların yarın düzenlenecek toplantı ile tanıtılması beklenirken  İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak aday olacak isimleri arayacak yarın gerçekleşecek programa davet etti.

Kulis bilgilerine göre AKP, Silivri, Maltepe ve Beşiktaş'ta aday çıkarmayarak MHP'nin adayını destekleyecek.

Karar Gazetesi'nde yer alan habere göre; AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve ilçe adayları sabah açıklanıyor. Toplantıya saatler kala son dakika kulis listesi sızdı.
 
İşte son iddiaya göre İstanbul ilçe adayları:

1. Adalar: Özlem Öztekin Vural (AKP Adalar İlçe Başkanı)

2. Arnavutköy: Ahmet Haşim Baltacı (Mevcut belediye başkanı)

3. Ataşehir: İsmail Erdem (Sancaktepe Mevcut Belediye Başkanı)

4. Avcılar: İbrahim Ulusoy (Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi Başhekimi)

5. Bağcılar: Lokman Çağrıcı (Mevcut belediye başkanı)

6. Bahçelievler: Hakan Bahadır (AKP İstanbul İl Başkan Yardımcısı / Doktor)

7. Bakırköy: Mehmet Umur 

8. Başakşehir: Yasin Kartoğlu (Mevcut belediye başkanı)

9. Bayrampaşa: Atila Aydıner (Mevcut belediye başkanı)

10. Beykoz: Murat Aydın (Zeytinburnu mevcut belediye başkanı)

11. Beylikdüzü: Mustafa Necati Işık (AKP Beylikdüzü İlçe Başkanı)

12. Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız (Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 26. Dönem AKP İstanbul Milletvekili)

13. Büyükçekmece: Mevlüt Uysal (İBB mevcut belediye başkanı)

14. Çatalca: Mesut Üner (AKP Çatalca İlçe Başkanı / Mimar)

15. Çekmeköy: Ahmet Poyraz (Mevcut belediye başkanı)

16. Esenler: M. Tevfik Göksu (Mevcut belediye başkanı)

17. Esenyurt: Azmi Ekinci (26. Dönem AKP İstanbul Milletvekili)

18. Eyüpsultan: Deniz Köken

19. Fatih: Ergün Turan (TOKİ eski başkanı)

20. Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta (Mevcut belediye başkanı)

21. Güngören: Fatih Özçiçek 

22. Kadıköy: Özkan Özgül Yavuz

23. Kağıthane: Mevlüt Öztekin (AKP Kağıthane İlçe Başkanı)

24. Kartal: Ebubekir Taşyürek

25. Küçükçekmece: Temel Karadeniz (Mevcut belediye başkanı)

26. Pendik: Ahmet Cin (AKP İstanbul İl Başkan Yardımcısı)

27. Sancaktepe: Şeyma Döğücü (AKP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı)

28. Sultanbeyli: Hüseyin Keskin (Mevcut belediye başkanı)

29. Şile: İlhan Ocaklı (AKP Şile İlçe Başkanı)

30. Şişli: Fatma Özden Ay

31. Tuzla: Şadi Yazıcı (Mevcut belediye başkanı)

32. Ümraniye: İsmet Yıldırım (KİPTAŞ eski Genel Müdürü)

33. Üsküdar: Hilmi Türkmen (Mevcut belediye başkanı)

34. Zeytinburnu: Ömer Arısoy (Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı)
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