AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım oluyor iddiası

Haberler.com'da yer alan haberde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul adaylığının kesinleştiği ve sloganının belli olduğu iddia edildi.





AKP'den İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için aday olacağı iddia edilen Binali Yıldırım'ın seçim sloganının "Bir şehir ol, mesela; İstanbul. Sonra de ki: Boğazım kuruyana kadar seveceğim seni" olacağı ileri sürüldü.





Haberde, "Yakın çevresinden edinilen bilgilere göre Yıldırım, kendisine sunulan bu teklifi kabul etti ve ekibi seçim çalışmalarına başladı. Seçimler için bir afiş hazırlayan ekip, 'Bir şehir ol, mesela; İstanbul. Sonra de ki: Boğazım kuruyana kadar seveceğim seni' sloganını kullandı" dendi.



