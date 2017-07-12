AKP'nin IŞİD'le 'mış' gibi mücadelesi

6 YILLIK OPERASYONLARIN ÖZETİ: GÖZALTIYLA ÖN KAPIDAN ALINAN IŞİD’LİLER, ARKA KAPIDAN BIRAKILMIŞ!





Er Sefter’in adı dahi yok





Kitapta, IŞİD’in Türkiye’ye yönelik eylemleri anlatılırken 1 Ekim 2015’te kaçırılan ve Aralık 2016’da yakılarak katledilmesine ilişkin görüntüleri yayımlanan er Sefter Taş’ın adı dahi anılmadı. Kitapta sadece, “01.09.2015 tarihinde Kilis Merkez Yavuzlu Beldesi (Jandarma bölgesi) sınır hattından Suriye tarafına geçmeye çalışan bir şahsa müdahale eden askeri personele sınırın karşı tarafından ateş açılması sonucu Yusuf Beylem isimli askeri personel hayatını kaybetmiş, bir askeri personel ise Suriye’ye kaçırılmıştır” denilmekle yetinildi.





Cumhuriyet’in haberine göre, İçişleri Bakanlığı, 76 sayfalık, Temmuz 2017 tarihli “Türkiye’nin IŞİD ile Mücadelesi” başlıklı bir kitap hazırladı. Kitapta, öne çıkan ayrıntılar şöyle:





14 saldırıda 304 kişi öldü: DEAŞ terör örgütünce Türkiye’de 14 önemli terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. 10 canlı bomba, 1 bombalı saldırı, 3 silahlı saldırı. Saldırılar sonucu 10’u polis ve 1’i asker olmak üzere toplam 304 kişi hayatını kaybetmiş, 62’si polis ve 7’si asker olmak üzere toplam bin 338 kişi yaralanmıştır. Saldırıların üçü İstanbul’da, diğer beşi ise Diyarbakır, Suruç, Ankara ve Gaziantep’te gerçekleşmiştir. Yürütülen istihbari çalışma ve yapılan operasyonlarla 2016 yılında 22 önemli terör eylemi engellenmiştir.





Teröristler Türkiye üzerinden gidiyor: Dünyanın birçok bölgesinden DEAŞ’a katılmaya gelen yabancı terörist savaşçıların (YTS), Türkiye üzerinden geçerek çatışma bölgelerine ulaşmaya çalıştıkları görülmektedir. Bu kişiler genellikle havayolu ile İstanbul (Sabiha Gökçen ve Atatürk Havalimanları) ve Antalya üzerinden Türkiye’ye giriş yapmaktadır. Çok az olmakla beraber bir kısım YTS’nin ise deniz yolu (İzmir ve Mersin) ile geldiği ve Türkiye’yi transit ülke olarak kullanmaya çalıştığı görülmektedir. Türkiye’ye gelen bu kişilerin karayolu veya havayolunu kullanarak çatışma bölgelerine yakın olan illere (Gaziantep, Hatay, Adana, Şanlıurfa) gitmeye çalıştıkları anlaşılmaktadır.





12 dernek kapatıldı: DEAŞ terör örgütü ile iltisaki ve irtibatı olduğu belirlenen 12 dernek kapatılarak faaliyetlerine son verilmiştir. Örgütün sosyal medya aracılığı ile propaganda yapmasını ve müzahir kitle oluşturularak eleman kazanmasını engellemek amacıyla 2 bin 564 sosyal medya (facebook, twitter, vb) hesabı kapatılarak adli işlem süreci başlatılmıştır.





189 bin Suriyeli döndü: 24 Ağustos 2016 tarihinde Fırat Kalkanı Harekâtı başlatılmış ve Türkiye Cumhuriyeti Devletine yönelik gerçekleştirilen saldırıların cevapsız kalmayacağı tüm dünyaya ilan edilmiştir. Operasyondan sonra Cerablus bölgesine 44 bin 106 ve diğer alanlara da 145 binin üzerinde Suriyeli geri dönüş yapmıştır. (Harekatta) 71 Türk askeri şehit düşmüş, 2 bin 647’si ölü olmak üzere 3 bin 60 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.





IŞİD’den 650 tutuklu var: (2011-2017 yılları arasında) 3 bin 840’ı yabancı uyruklu olmak üzere 9 bin 350 YTS gözaltına alınmış, bin 337’si yabancı uyruklu 3 bin 69 kişi tutuklanmıştır. 2017 yılı itibariyle 366’sı yabancı olmak 650 kişi tutuklu.





4550 kişi deport edildi: 33 ilde 66 noktada Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki TEM/İSTİHBARAT/ KOM birimlerinden oluşan ekipler marifetiyle Risk Analiz Birimleri görevini ifa etmektedir. Risk analiz grupları tarafından 07 Haziran 2017’ye kadar; Türkiye’ye giriş yapmak isteyen yaklaşık 17 bin 500 yabancı şüpheli şahıs kontrol edilmiş, bunlardan 10 bin 232’si özel mülakata tabi tutulmuş ve 4 bin 550’si hakkında ise geri gönderme (inad)/sınır dışı (deport) işlemleri uygulanmıştır. 2011 yılından itibaren 4 bin 957 yabancı uyruklu şahsın çatışma bölgelerine gitmeye çalışırken sınır illerinde yakalanan/sınır dışı edilen yabancılar listesinde yer aldığı tespit edilmiştir. 146 ülkeden 53 bin 781 yabancı uyruklu şahsa yurda giriş yasağı kararı alındı.





En fazla yasaklı ülkeler Tunus ve Arabistan: Uluslararası terörizmle bağlantılı olan ve Suriye’deki çatışma bölgelerine geçeceği bildirilen yabancılar hakkında Türkiye tarafından vatandaşlarına en fazla giriş yasağı konulan ülkeler; Tunus, Suudi Arabistan, Kazakistan, Fransa, Rusya ve Belçika’dır. En fazla vatandaşı çatışma bölgelerine gitmeye çalışırken Suriye’ye sınır illerinde yakalanan/sınır dışı edilen ülkeler ise Rusya, Fransa, İran, Libya ve Azerbaycan şeklinde sıralanmaktadır.





Kaynak ülkeler önlem almadı: Kaynak ülkelerden şüpheli şahısların sehayetleri öncesinde aktif ve detaylı paylaşım yapılmamaktadır. Türkiye’nin YTS olma potansiyeli bulunan şahısları tespit edip geldikleri ülkeye geri gönderme işlemini yapmasına rağmen, kaynak ülkelerde bu şahısların oluşturduğu tehdidin yeterince dikkate alınmadığını göstermektedir.





Kitabın sonuç bölümünde ise IŞİD ile ilgili şu değerlendirme yapıldı: “DEAŞ terör örgütünün Türkiye’ye karşı oluşturduğu tehdit potansiyeli devam etmektedir. Suriye ve Irak’taki otorite boşluğundan faydalanarak birçok bölgeyi ele geçiren DEAŞ terör örgütüne karşı yürütülen (uluslararası) mücadele neticesinde örgüt kayda değer bir kayıp yaşamıştır. Terör örgütünün bünyesinde yabancı terörist savaşçıların önemli bir yeri olması ve dünyanın çeşitli bölgelerinde DEAŞ’a bağlılığını ilan eden oluşumların ortaya çıkması ile örgütün “yalnız kurt” eylemi yapabilecek eleman kaynağına sahip olması dikkate alındığında, DEAŞ’ın küresel tehdit olma konumunu koruduğu görülecektir.”