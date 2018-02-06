Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin ihale zengini yaptığı şirketler Akkuyu projesinden çekildi /06 Şubat 2018 13:23

AKP'nin ihale zengini yaptığı şirketler Akkuyu projesinden çekildi

Başta 3. havalimanı olmak üzere AKP döneminde bütün ballı ihaleleri toplayan yandan Kolin İnşaat ve Kalyon İnşaat, Rusya ile ortak yapılacak Nükleer santral projesinden çekildi...

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Rus RBK haber ajansının Akkuyu Nükleer A.Ş.'ye yakın iki kaynağa dayandırdığı habere göre Rosatom ile birlikte Türkiye'deki ilk nükleer santralin inşasını finanse edecek konsorsiyumda belirgin değişiklikler yaşandı. ATV'nin de sahibi gözüken AKP'nin ihale zengini yaptığı Kolin İnşaat ve Kalyon İnşaat, projeden çekilme kararı aldı.

'YENİ PARTNER EÜAŞ OLABİLİR'

Kaynaklardan biri, Rosatom'un yeni partnerinin devlete ait Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) olduğunu belirtti. EÜAŞ ile görüşme yapıldığını doğrulayan bir Rosatom yetkilisi, "Akkuyu için yatırımcı arayışına devam ediyoruz ve EÜAŞ, görüştüğümüz şirketlerden biri" dedi.

RBK'ya konuşan diğer kaynak, Kolin İnşaat ve Kalyon İnşaat'ın tedarikçileri ihale yoluyla seçmek zorunda olmaktan memnun kalmamış olabileceğini kaydetti.

Rosatom ve Cengiz-Kolin-Kalyon konsorsiyumu, haziranda Türk şirketlerin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin sermayesine katılmasını öngören ön protokolü imzalamıştı.

Daha önce Nihai anlaşmayı 2017 sonuna kadar imzalamayı hedeflediklerini belirten Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, aralık ortasında Akkuyu Nükleer Santrali'nde hisse sahibi olmak isteyen Türk şirketlerine yenilerinin eklendiğini söylemişti.

CKK KONSORSİYUMU ORTAKLIKTAN ÇEKİLİYOR

Öte yandan Anadolu Ajansı (AA), Cengiz-Kolin-Kalyon (CKK) konsorsiyumunun Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki ortaklıktan çekileceğini yazdı.

AA muhabirinin şirket yetkililerinden edindiği bilgiye göre CKK konsorsiyumu, 4 bin 800 megavat kapasiteli ve yatırım bedeli 20 milyar doların üzerinde olan Akkuyu NGS'ye ortak olma konusunda Rosatom ile yaptığı görüşmelerde ticari konularda anlaşmaya varamadı.

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