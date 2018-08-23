AKP'nin içinde 'Abdullah Gül haindir' tarıtışması









Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre bazı MYK üyelerinin de hem Dağ’ı sözlerinden, hem de Dağ’ın sözlerinin Gül’ün koruma müdürü Osman Çangal’ın açıklamasına yol açmasından rahatsızlığını dile getirdiği, sıkıntının AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklaması ile yumuşadığı ve konunun 29 Ağustos’taki MYK toplantısına bırakıldığı ifade edildi.





Dağ ne demişti?

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ’ın, 19 Ağustos’ta partisinin İzmir il başkanlığındaki bayramlaşma programında, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın karşısında adaylığı tartışması için, “Bu harekete ihanet edenlerden birisidir. Son aday olacağı güne kadar parti kurucusudur, büyüğümüzdür diye sesimiz çıkmadı ama Erdoğan karşısına aday çıkmayı düşünecek birisi haindir” sözleri, parti içinde yankılanmaya devam ediyor. Dağ’ın tartışma yaratan konuşmasını yaptığı programda AKP’nin bazı İzmir milletvekilleri ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de yer aldığına dikkat çekiliyor.



