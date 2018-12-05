AKP'nin iadesini istediği Türk gazeteci Romanya'da Savcılığa ifade verdi

Romanya'da yayın faaliyeti yürüten Zaman Romanya'da çalışan, daha önce de Bulgaristan'da gazetecilik yapan Kamil Demirkaya, hakkında Türkiye'den gelen iade talebiyle ilgili bugün polisler eşliğinde Bükreş savcılığına ifade verdi.





Romen savcı Viviana Ciuca AP'ye yaptığı açıklamada Demirkaya'nın Türkiye tarafından iadesinin istendiği belirtilerek hakkındaki iddialarla ilgili ifadesine başvurulduğunu belirtti. Demirkaya öğleden sonra ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken hakkındaki son kararı yarın (Perşembe) hakimin vereceği belirtildi.



