AKP'nin iadesini istediği Türk gazeteci Romanya'da Savcılığa ifade verdi

Romanya'da yayın faaliyeti yürüten Zaman Romanya'da çalışan, daha önce de Bulgaristan'da gazetecilik yapan Kamil Demirkaya, hakkında Türkiye'den gelen iade talebiyle ilgili bugün polisler eşliğinde Bükreş savcılığına ifade verdi.
Romen savcı Viviana Ciuca AP'ye yaptığı açıklamada Demirkaya'nın Türkiye tarafından iadesinin istendiği belirtilerek hakkındaki iddialarla ilgili ifadesine başvurulduğunu belirtti. Demirkaya öğleden sonra ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken hakkındaki son kararı yarın (Perşembe) hakimin vereceği belirtildi.
Savcılık çıkışında konuşan Demirkaya, gazeteci Necdet Çelik'e verdiği mülakatta Ankara’dan gelen iade talebi üzerine ifade verdiğini söyledi. Polis ve savcılıkta iyi muamele gördüğünü vurgulayan Demirkaya, ‘’Savcı sorular sordu. Mazlumiyetimizi gördü.’’ sözleriyle dile getirdi.
58 yaşındaki gazeteci Demirkaya ailesiyle iki yıldır Romanya'da ikamet ediyor