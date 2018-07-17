AKP'nin her dediğini yapan terfi ettirildi... Aralarında AYM kararını hiçe sayan da var













24 Aralık 2017’de yayımlanan kanun hükmünde kararnameyle Yargıtay’da 100, Danıştay’da 16 yeni üyelik kadrosu oluşturulmuştu. Bu üyelerin atanması için, 6 aylık süre şartı getirilmiş, ancak süre, 24 Haziran’da dolmuştu.





Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre kararnamede dikkat çeken isimlerden biri, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ oldu. Dağ, Cumhuriyet davasına bakan 27. Ağır Ceza’nın başkanlığını yapıyordu. Dava boyunca Cumhuriyet gazetesinin yayın politikasını yargılayan mahkeme, 25 Nisan’da kararını açıklamış ve 12 Cumhuriyetçiyi “örgüte yardım” suçundan 3 ile 8 yıl arasında çeşitli hapis cezalarına çarptırmıştı. Cumhuriyet soruşturmasını yürüten başsavcı vekili Mehmet Akif Ekinci de geçen yıl Erdoğan tarafından HSK üyeliğine atanmıştı. Ekinci, dün yayımlanan kararnamede Orkun Dağ’ın atamasının altına imza attı.





Hâkim Orkun Dağ, 27 Ağır Ceza Mahkemesi’nde görev yaparken Anayasa Mahkemesi’nin Mehmet Altan kararını da uygulamayarak anayasayı çiğnemişti. Bunun üzerine Altan’ın avukatları, üst mahkeme olan 27. Ağır Ceza’ya itiraz etmiş; başkanlığını Dağ’ın yaptığı 27. Ağır Ceza, AYM kararını tanımayarak Altan’ı tahliye etmemiş ve itirazı reddetmişti. Cumhuriyet avukatlarının Mehmet Altan kararını emsal olarak gösterip Akın Atalay, Murat Sabuncu ve Ahmet Şık’ın tahliye edilmesi başvurusunu da 27. Ağır Ceza reddetmişti.





17 Aralık operasyonunda tutuklanan eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan ile Reza Zarrab’ın adamı Abdullah Happani’nin aralarında bulunduğu 6 kişiyi tahliye eden, piyanist Fazıl Say’a Ömer Hayyam şiirini paylaştığı için 10 ay hapis cezası veren hâkim Hulusi Pur’un Yargıtay üyesi yapılması da dikkat çekti. Pur, son olarak İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başkan olarak görev yapıyordu.





Altı başsavcı da Yargıtay üyeliğine atandı. Küçükçekmece Başsavcısı Ali Doğan, Kastamonu Başsavcısı Bülent Kantarcı, Ankara Batı Başsavcısı Ergün Şahin, İzmir Başsavcısı Mustafa Doğru, Malatya Başsavcısı Orhan Usta, Şanlıurfa Başsavcısı Sadi Doğan, Yargıtay’da yerini aldı. Adil Öksüz Sincan Adliyesi’nde serbest bırakıldığında terör suçlarından sorumlu başsavcı vekili olarak görev yapan Şahin, daha sonra Ankara Adliyesi’ne başsavcı vekili olarak atanmış, yanında Adil Öksüz’ün serbest bırakılmasında ihmali olanların dosyasını getirmişti. Şahin, Öksüz’ün firarinde ihmali olduğu gerekçesiyle bazı asker ve polislere dava açmıştı.





Kararnameyle bakanlık bürokrasisi de Yargıtay’a taşındı. Adalet Bakanlığı’nda bürokrat koltuğunda oturan 18 kişi, Yargıtay üyesi yapıldı. Danıştay Üyeliğine ise 12 kişi atandı. Bunlardan Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Musa Heybet ile Yüksek Müşavir Kemal Açıkgöz, bakanlık kadrolarından geldi.