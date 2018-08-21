AKP'nin 'hainlik' suçlamasına Gül cephesinden 'it-köpek'li cevap









Cumhurbaşkanı Erdoğan, sessizliğini korusa da partinin önde gelen isimleri Gül için ağır ifadeler kullanmaktan geri durmuyor.





Bunlardan sonuncusu AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ oldu.





11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında aday olma girişiminde bulunmasına atıf yaparak, "Bu harekete ihanet edenlerden birisidir" ifadesini kullandı. Hamza Dağ'a Gül cephesinden yanıt koruma müdürü Osman Çangal'dan geldi. Çangal, Dağ için "Şahsiyet ve onur yoksunu havlayan her ite, köpeğe kemik atacak değiliz" ifadesini kullandı.





Çangal, kişisel Twitter hesabından yaptığı bu açıklama ile gerginliği farklı bir noktaya taşımış oldu.





AKP İzmir İl Teşkilatı, Kurban Bayramı öncesi il binasında bayramlaşma törenine konuşan Hamza Dağ, “Son aday olacağı güne kadar parti kurucusudur, büyüğümüzdür diye sesimiz çıkmadı ama Erdoğan karşısına aday çıkmayı düşünecek birisi haindir" görüşünü savunmuştu.





Gül, Erdoğan’ın başkanlık sistemini getirme planını kamuoyuna ilk açıkladığı andan itibaren karşısında duran bir isim olarak öne çıktı.





Parlamenter sistemin Türkiye için en sağlıklı sistem olduğunu savunan Gül, isim vermeden Erdoğan’ı çok kez eleştirdi.





Gül’ün adı son olarak İYİ Parti’nin kuruluşuna ilişkin bir iddia ile gündeme geldi.





İYİ Parti'de Meral Akşener'in tekrar genel başkan olup olmayacağıyla ilgili tartışmalarının sürdüğü dönemde Prof. Yüksel Taşkın, İYİ Parti'nin kuruluşunda Abdullah Gül ve ekibinin de olduğunu ancak son anda Akşener'i yalnız bıraktıkları iddiasını gündeme taşımıştı.





Gül, 24 Haziran seçimleri sonrası çok fazla gündeme gelmiyor. En son ABD’nin Türkiye’ye karşı başlattığı yaptırım kararı sonrası kişisel Twitter hesabından tepki tweeti paylaştı.





Gül, söz konusu tweetinde “Türkiye ile ilgili utanç verici twitler atan Amerika Başkanı Trump başkanlığa aday olduğu ilk günden bugüne hiçbir değer ve ilke tanımayan söylem ve politikalarıyla küresel bir tehlike oldu. Bu tehdide karşı tüm ülkeler barış ve ticaret için dayanışma içinde olmalıdır” diye yazarak hükümete destek çağrısında bulundu.

