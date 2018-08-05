AKP'nin gözde sektörü temsilcisi devletten altın vuruş istedi

Hürriyet'te yer alan köşe yazısı şöyle:





GAYRİMENKUL Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Sinpaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik, başta gayrimenkul olmak üzere ekonominin canlanması için kafa yorarken, sektör temsilcileri ile şu yönde görüş birliği oluştu:





- Faizler yükselince konut satışı düşüyor. Konut satışının hareketlenmesi için faizlerin düşmesi gerekiyor.





Avni Çelik, mevduat faizlerini anımsattı:





- Bankalar, yükselen enflasyonla birlikte mevduat faizini de yükseltmek zorunda kaldı. Bu durum, kredi fazilerini yukarı çekti. Yani, şu anda bankalara, “faizi indir” demek gerçekçi olmaz.





Kamu bankalarına işaret etti:





- Kamu bankalarını da, “Faiz indirin” diye zorlamak da doğru olmaz. Böyle bir zorlama uygulamaya yansımaz.





Sektör temsilcileri merak etti:





- Bu durumda konut kredilerinde faiz nasıl inecek?





Çelik, önce şu çağrıyı yaptı:





- Devletten bu konuda bir “altın vuruş” bekliyorum.





Ardından sözünü ettiği “altın vuruş”u açtı:





- Hazine ve Maliye Bakanlığı, konut kredisi kullanacak vatandaşların yıllık faiz yükünün 8 puanlık bölümünü karşılayabilir. Böylece faiz, tüketici açısından konut alınabilir noktaya çekilmiş olur.





Şu noktanın altını özellikle çizdi:





- Faizde 8 puanlık devlet desteği bankaya ya da konutu satan şirkete gitmeyecek. Doğrudan vatandaş yararlandırılacak.





Modeli de şöyle önerdi:





- Vatandaş kredi başvurusu yaparken, devlet bankaya, “Bu kredinin faiz yükünün yıllık 8 puanlık kısmını ben karşılayacağım” diyecek. Vatandaş adına o bölüm bankaya ödenecek.





Uygulamanın ilk kez ev alacak vatandaşları kapsaması gerektiği üzerinde durdu:





- Bu destek için 700 bin liralık bir konut fiyatı üst sınırı belirlenmeli. Ayrıca bu destek sıfır konutlar için verilmeli.





Desteğin 5 yıllık bir dönemi kapsaması gerektiğini savundu:





- Aslında Hazine ve Maliye Bakanlığı, 8 puanlık faiz desteğinin 4’ünü, konut satıldığı anda tapu harcı olarak alabilecek. Dolayısıyla destek 4 puana inmiş olacak.





Satışların hareketlenmesinin yaratacağı katkılara vurgu yaptı:





- Konut satışı canlanınca sektörden KDV, gelir ve kurumlar vergisi tahsilatı yükselecek. Satışlar canlanınca yeni konut projeleri devreye girecek. Böylece canlılık 81 alt sektöre yansıyacak.





Avni Çelik, Sinpaş Holding Başkan Yardımcısı Ahmet Çelik’in katıldığı sohbette önerisini bana da aktarırken, şu noktaya dikkat çekti:





- Sektörümüz için önemli destek adımları atılmıştı. Yabancıya konut satışı, konut alan yabancıların oturma izinleri, KDV muafiyeti, tapu harcı indirimi. Bunlar önemli desteklerdi. Ancak, şimdi yeni bir “altın vuruş” faydalı olur.





Hazine ve Maliye Bakanlığı, konut sektörünü “8 puanlık faiz altın vuruşu” ile desteklemeye sıcak bakar mı?





Devlet ‘altın vuruş’ yapsın, konut faizinin 8 puanını karşılasın



