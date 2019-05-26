"AKP'nin görmezden gelmesi kabul edilemez"

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), taleplerinin yerine getirilmesi ve Meclisten yasa çıkarılması için düzenledikleri Yenikapı mitinginde buluştu. Mitinge 55 ilden binlerce EYT'li katıldı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Emeklilik yük değil bir haktır. Sizin mücadeleniz, emeğimize ve geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir” dedi. 48 yaşındaki EYT'li Cengiz Öyke bu feryat doyurup okutamadığımız çocuklarımızın feryadı ifadesini kullandı. EYT Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak da, "Yapılan çalışma yeterli değil, seçimlerde oyumuzu sorunu çözenlerden yana kullanacağız” dedi.





Evrensel'in haberine göre sendikaların ve siyasi partilerin de destek verdiği EYT’liler “Üremedik ürettik”, “Sadaka değil hakkımızı istiyoruz”, "Direne direne kazanacağız", sloganlarıyla Hükümete tepki gösterdi. Mitingde "Meclise takılanlar ittifakı", "Yasalar geriye dönük işletilemez" dövizleri taşındı.





EYT mitingine CHP, Emek Partisi, Türkiye İşçi Partisi, EHP, SEP, İyi Parti, UİD-Der, Birleşik Metal-İş, Petrol-İş, DERİTEKS başta olmak üzere çok sayıda siyasi parti, sendika ve kitle örgütü üye ve yöneticisi destek verdi.

EYT'liler daha önce gerçekleştirdikleri Maltepe mitingine yayınlarında yer vermeyen TRT'ye ise yine tepki gösterdi.





Kitleye hitap eden EYT'li Mustafa Ünalan, “8 bin prim günüm var. Sakatım çalışmıyorum. Eve ekmek götüremiyorum. Devlet büyükleri büyüklüğünüzü gösterin artık. Benim milletim benim milletim diyorsunuz kimseye bakmıyorsunuz. Buramıza geldi. İşkur iş vermiyor. Özel şirket yaşlısın diyor. Ne yapalım biz el vicdan” diye konuştu.





"Sabah öğle akşam patates"





48 yaşındaki EYT'li Cengiz Öyke şunları anlattı:





“2016 yılında işten ayrıldım. O günden beri bir işe yerleşemedim. 2 kız çocuğu babası ve torun sahibiyim. Torunlarına harçlık veremeyen bir dedeyim. 11 yaşında bir kızım var. Kızım öyle bir çocuk ki empati kurar sanat ve şiirle ilgilenir. Yediğimiz içtiğimiz patates. Şimdi 8 lira patates. Sabah öğle akşam patates. Sabaha kahvaltısında kızım 'Sana hayatta 2 dilek hakkı verselerdi ne dilerdin' zor bir soru dedim. Ben sordum. 'Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak isterdim' dedi. Ben de 'Ne güzel biraz rahat yaşardık' dedim . Kızım 'EYT'lilerin sorununu çözerdim' dedi. Biz Bolu'da bu haldeyiz. Siyasi parti liderlerine mesaj vermek istiyorum. Bu mesele doyuramadığımız, okutamadığımız çocuklarımızın feryadı.”





DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise, “Emeklilik hakkı gasp edilen EYT'lilerle omuz omuza olmaya devam edeceğiz. Emeklilik temel bir haktır. Devletin temel bir sorumluluğudur. Bu mağduriyetin derhal kaldırılması gerekmektedir. Emeklilik yük değil bir haktır. Sizin mücadeleniz emeğimize ve geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir” dedi. Mitingde Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Necdet Gökçınar ve Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da konuştu. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun ise görüntülü mesajı yayınlandı.





Emeklilikte Yaşa Takılanlar daha önce Ankara'da kitlesel salon toplantısı ve Maltepe'de miting düzenleyerek sesini iktidara duyurmuştu. Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Gündemimizde yok" diyerek EYT'lilerin taleplerini olumsuz karşıladı.





"AKP'nin görmezden gelmesi kabul edilemez"





Miting öncesi yazılı açıklama yapan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Milyonları ilgilendiren bir konuyu AKP iktidarının görmezden gelmesi kabul edilemez bir durumdur" dedi.





Gürer, TBMM’ye verdiği kanun teklifinin AKP oylarıyla reddedildiğini hatırlatarak "1999 yılında çıkarılan ve geriye doğru işletilen kanun, 2006 yılında AKP iktidarı döneminde yapılan düzenleme ile ‘mezarda emeklilik’ uygulamasına dönüştürüldü ve prim ve gün sayısını doldurmuş olsa dahi 65 yaştan önce emekliliğin önü kesildi. Primini ödemiş, gününü doldurmuş, emekli maaşını hak etmiş kişi için yaş düzenlemesi getirmek onu işsiz kaldığında yoksulluk ve sağlık hizmetlerinden mahrumiyete taşıyor. Hayatının en verimli döneminde çalışıp emekli olmayı hayal eden bu insanlar, emekli olamadığı ve işini kaybettiğinde de yaşlısın diye iş verilmediğinde çaresizlikleri artıyor. EYT’liler sadece hak ettiklerini istiyorlar. EYT’lilere reva görülen yaklaşım, sosyal devlet anlayışı ile örtüşmüyor. Mutlaka sorunu giderecek düzenleme bir an önce sağlanmalıdır" dedi.





"Milyonların yankılanan sesi ile çözüme ulaşacaktır"





Gürer, işsizlerin arttığı bir dönemde, EYT’lilerin Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği öncülüğünde İstanbul buluşması ile seslerini bir kez daha duyuracaklarını söyledi. Gürer, Ankara ve Maltepe buluşmalarından sonra milyonlarca emekçinin Yenikapı’da olacağını ifade ederek, şöyle devam etti:





"26 Mayıs 2019 Pazar günü Yenikapı’da EYT’liler ile aylık bağlama oranı mağdurları, çıraklık ve stajyerlik mağdurları, SGK öncesi doğum borçlanması isteyenler, intibak yasası mağdurları, kıdemime dokunma diyenler, taşeronda kalanlar, eğitim ve sağlık mezunu olup atanamayanlar, kamuda çalışan kiralık araç şoförleri, hastane bilgi işlemciler, görüntüleme merkezi çalışanları, BAĞ-KUR prim borçları nedeniyle emekli olamayanlar, işsizler, KİT ve BİT’lerde çalışıp kadro verilmeyenler, üniversite mezunu olup özlük hakları verilmeyen işçiler, mağdur tüm kesimler EYT’lilerle dayanışma içinde olmak için orada olacaklardır. Emeğin ve hak mücadelesinin her kesimin dayanışması ile aşılması olasıdır. AKP’nin; işçi, işsiz, memur, çiftçi, esnaf ve emeklinin sorunlarına olan duyarsızlığı, milyonların yankılanan sesi ile çözüme ulaşacaktır."