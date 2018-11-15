AKP'nin gizlemeye çalıştığı konkordato rakamlarını Ticaret Sicil Gazetesi ortaya çıkardı





Konkordato danışmanlığının da başladığı sektörde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın açıklamasına göre İstanbul’da 132, Ankara’da 50, İzmir’de 27, Kocaeli’nde 26, Bursa 13, Hatay 11, Mersin 9, diğer iller 88 olmak üzere toplam 356 şirket iflas erteleme istedi.





Bakanlığının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda tartışılması sırasında bakanın açıkladığı bu sayının “eski veri” olabileceği iddia edilirken en doğru kaynak Ticaret Sicil Gazetesi. Çünkü kararlar burada yayımlanıyor.





Hürriyet yazarı Erdal Sağlam, “Bu yılın ticaret sicil gazetelerinde kabaca bir göz geçirdiğinizde, sadece ekim ayında yılın ilk altı ayındaki konkordato ilanlarından daha fazla ilanın bir ayda yayımlandığı görülüyor” diyor ve ekliyor:





“Buradan yola çıkarak Bakan Pekcan’ın ekim öncesi, belki ilk 8-9 aylık konkordato ilan sayısından söz ettiğini tahmin etmek daha doğru olacak. Kesin bir rakam belirleyemedik ama; şu ana kadar, bu yıl ilan edilen konkordato ilan sayısının bakanın söz ettiği rakamın iki katından fazla olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Yani bu yıl şimdiye kadarki konkordato sayısının 750 civarında olduğunu söyleyebiliriz.”





Ticaret Sicil Gazetesi verilerine göre ekim ayında patlayan konkordato sayısı, kasımın ilk haftası itibarıyla aynı hızla devam ediyor.





Sağlam, “Kısacası; bu hızla devam ederse, yıl sonuna kadar şahsen konkordato sayısının bine ulaşmasa bile bu rakama yaklaşacağını tahmin ediyorum” görüşünü dile getiriyor.





Veriler, en çok konkordato ilan eden şirketlerin İstanbul’dan çıktığını söylüyor. İstanbul’u sırasıyla Ankara ve İzmir’in izlediği görülüyor.





Konkordatonun kötüye kullanılmasını önlemek için son dönemde iktidardan düzenleme yapılacağı yolunda açıklama geldi. Ancak Sağlam, “Sistemi ne kadar değiştirirseniz değiştirin, mevcut ekonomik ortam düzelmediği sürece konkordato sayılarının artması, bu uygulamanın yaygınlaşması kaçınılmaz” ifadesini kullanıyor.





Ekonomik gidişatın, önümüzdeki dönem şirket kapanmalarının, faaliyetler durdurmaların devam edeceğini gösterdiğinin altını çizen ekonomist, “Mart sonundaki yerel seçimlere kadar belki durum yumuşatılacak ama belli ki sonrasında devam edecek” diyor.