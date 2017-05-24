AKP'nin Flynn yalanları

Türk işadamı Ekim Alptekin, Washington’da süren Türk Amerikan İş Konseyi (ATC-TAIK) toplantısına katılarak bir konuşma yaptı. NBC kanalıyla bir de mülakat yaptığı görülen Alptekin’in 2016’nın son aylarında Mike Flynn’i lobici olarak kiralaması ile dikkatleri üzerine çekmişti. Alptekin, bu mülakatta kendisine Flynn’in soruşturması için mahkeme daveti gelip gelmediği veya Flynn soruşturması ile ilgili olarak sorguya çekilip, çekilmediği yönündeki soruları reddetmesi dikkat çekti. Alptekin, NBC’ye ”bu soruya yorum yapamam” şeklinde cevap verdi.





Alptekin: Flynn Grubu Gülenci Engelini Araştırma İçin Tuttum





Konuşmasında en çok ABD-YPG ortaklığı ile Gülen konularına odaklanan Alptekin, İki ülkenin bazı ortak sorunları olduğunu bunlardan birinin ”aşırı dincilik” olduğunu söyledi ve AKP'nin Türkiye'de Batı'yla ortak hareket etmekle suçladığı Hizmet Hareketi'ni aşırı dinci olduğu iftirasını attı.





Alptekin: ”Bunlardan en tehlikeli olanlardan birisi de Fethullah Gülen ve takipçileri. Pek çoğunuzun medyadan okuduğunuz gibi ben 2016’da, seçimden önce Flynn İntel Grubu’nu kiraladım. Amaç, Türk-Amerikan ilişkilerinin nereye gittiği ve ilişkilere engel olan konular hakkında bana yardım etmesiydi. Bu engellerin en büyüğü Gülencilerin Amerikan topraklarındaki faaliyetleri olabilirdi. Amaç, bağımsız bir şekilde objektif gerçeklere dayanan bir araştırma yapmak ve bu faaliyetlerin Türk-Amerikan ilişkileri üzerindeki etkiyi araştırarak, iş komitesi yardım etmekti."





Alptekin AKP'nin kara propagandasını ABD'ye taşıdı ve 15 Temmuz'un arkasında Hizmet Hareketi'nin olduğunu savundu.





AKP'ye yakın iş adamı Türkiye'de Erdoğan ve destekçilerinin CIA ajanı olmakla suçladığı Hizmet Hareketi'nin bu defa ABD'lilere terör örgütü olduğunu ikna etmeye çalıştı.





Alptekin daha önce bölgesel analiz için tuttum demişti





Alptekin, ilk demeçlerinde Flynn’i, bölgesel bir enerji şirketi adına tuttuğunu ve bölge adına analizler yapılmasını istediğini söylerken, şimdiler bundan bahsetmediği görüldü. Alptekin’in bahsettiği şirketin İsrail şirketi olduğu konuşulmuş ama Alptekin herhangi bir isim açıklamamıştı. Daha sonra bu şirketin Ratio Oil olduğu konuşulmuş ve Ratio Oil bir açıklama ile böyle bir durumla bir ilişkisi olmadığını söyleyerek, yalanlamıştı.





washingtonhatti.com-Samanyolu Haber