Samanyolu Haber /Politika / AKP'nin fahri kurucusu olan isimden istifa kararı /06 Ağustos 2019 22:11

AKP'nin fahri kurucusu olan isimden istifa kararı

23'üncü dönem AKP Hakkari Milletvekili Rüstem Zeydan partisinden istifa ettiğini açıkladı. AKP'nin fahri kurucusu olduğunu belirten Zeydan, istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Siyasi arenaya veda etmiyorum. Türkiye politikasına katkı verenlerle beraberim.” ifadelerini kullandı.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 23'üncü Dönemi Hakkari Milletvekili Rüstem Zeydan, şahsi Twitter hesabından 5 Ağustos günü yaptığı paylaşımında, ''Fahri kurucusu ve üyesi olduğum Ak Parti'den bugün itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayım." ifadelerini kullandı.

''TÜRKİYE POLİTİKASINA KATKI VERENLERLE BERABERİM''

İstifasına dair Yüksekova Haber’e konuşan Zeydan, “Siyasi arenaya veda etmiyorum. Masadayım ve de katkı vermeye devam edeceğim. Türkiye politikasına katkı verenlerle beraberim.” dedi.


[Haber görseli]

Rüstem Zeydan aynı zamanda, eski AKP Hakkari milletvekili Mustafa Zeydan'ın oğlu. Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile tutuklu bulunan HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ın da ağabeyi.
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