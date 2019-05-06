AKP'nin enkazı dudak uçuklattı

İstanbul’un Esenyurtİlçe Belediyesi’nin borcunun 1 milyar lira olduğu ortaya çıktı. 31 Mart seçimlerini kazanan Esenyurt Belediye Başkanı CHP’li Kemal Deniz Bozkurt, “1 milyar borcumuz var, eski parayla bir katrilyon. Para nerde belli değil, nereye gitti belli değil” dedi. Yerel seçimde başkanlığı kaybeden AKP’li Ali Murat Alatepe, seçim öncesindeki bir konuşmasında “Esenyurt’u kaybedersek İslam’ı kaybederiz” ifadesini kullanmıştı.







CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Bozkurt’un eski belediyeden kalan borcu açıkladığı anı kişisel twitter hesabından paylaştı. Özkan, “Esenyurt’u kaybedersek İslam’ı kaybederiz” diyen AKP’li eski Esenyurt Belediye Başkanı Alatepe’den geriye enkaz kaldı” ifadesini kullandı.