Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin enkazı dudak uçuklattı /06 Mayıs 2019 21:09

AKP'nin enkazı dudak uçuklattı

Esenyurt'un yeni belediye başkanı CHP'li Kemal Deniz Bozkurt, belediyenin borcunu açıkladı: “1 milyar borcumuz var, eski parayla bir katrilyon. Para nerde belli değil, nereye gitti belli değil.” Önceki belediye başkanı AK Partili Ali Murat Alatepe, seçim öncesi "Esenyurt'u kaybedersek İslam'ı kaybederiz" sözleriyle gündeme gelmişti.

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İstanbul’un Esenyurtİlçe Belediyesi’nin borcunun 1 milyar lira olduğu ortaya çıktı. 31 Mart seçimlerini kazanan Esenyurt Belediye Başkanı CHP’li Kemal Deniz Bozkurt, “1 milyar borcumuz var, eski parayla bir katrilyon. Para nerde belli değil, nereye gitti belli değil” dedi. Yerel seçimde başkanlığı kaybeden AKP’li Ali Murat Alatepe, seçim öncesindeki bir konuşmasında “Esenyurt’u kaybedersek İslam’ı kaybederiz” ifadesini kullanmıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Bozkurt’un eski belediyeden kalan borcu açıkladığı anı kişisel twitter hesabından paylaştı. Özkan, “Esenyurt’u kaybedersek İslam’ı kaybederiz” diyen AKP’li eski Esenyurt Belediye Başkanı Alatepe’den geriye enkaz kaldı” ifadesini kullandı.
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