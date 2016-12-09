Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin emrindeki HSYK'ya Avrupa'dan şok /09 Aralık 2016 01:09

AKP'nin emrindeki HSYK'ya Avrupa'dan şok

Siyasi iktidarın güdümünde bağımsızlığını kaybeden HSYK'nın Avrupa Yargı Kurulları Ağı'ndaki (ENCJ) gözlemci statüsü askıya alındı.

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Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK), Avrupa Yargı Kurulları Ağı'ndaki (ENCJ), gözlemci statüsü askıya alındı.
 
Avrupa Konseyi geçen haftalarda da Türkiye'nin üyelik müzakerelerinin durdurulması yönünde tavsiye kararı almıştı.
 
HSYK'nın üyeliğinin askıya alma açıklaması ise ENCJ'nin internet sitesinden yapıldı.
 
NCJ Yönetim Kurulu, gerekçe olarak "HSYK’nın ENCJ’de gözlemci statüsüne sahip olmak için gerekli şartları karşılayamaz hale gelmesini" gösterdi.
 
HSYK’nın statüsünü kaybetme nedeni ise 15 Temmuz darbe girişimi sonrası görevinden alınan binlerce hakim ve savcının durumu hakkında ve alınan kararlarda asgari uluslararası standartlara uyulduğu konusunda tatmin edici bir bilginin alınamaması olarak açıklandı.
 
ENCJ, AB ülkelerinde yasama ve yürütmeden bağımsız olan ve yargının bağımsızlığı için çalışan kurum ve kurulları çatısı altında topluyor. AB adayı ülkeler ENCJ çalışmalarına gözlemci statüsüyle katılıyorlar.  
Oda TV
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