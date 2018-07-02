AKP'nin ekonomi programında bir değişiklik yok.... Borçlanmaya devam...

Türkiye’nin borçlanarak büyüdüğünü belirten Türkiye’nin son Başbakanı Binali Yıldırım bu durumun normal olduğunu söyledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Kurulu’nda konuşan Yıldırım, “Borçlanmaya da devam edeceğiz” dedi.





24 Haziran Seçimleri’nden sonra cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devreye girdiği Türkiye’nin son başbakanı Binali Yıldırım, son 16 yılda iktidarda olan AKP hükümetlerinin ekonomiyi seleflerinden çok daha iyi yönettiğini söyledi. Türkiye’nin bu dönemde borçlanarak büyüdüğünü ve bunun da normal olduğunu söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, bunda sonra katma değer sağlayan sektörlere daha fazla ağırlık verileceğinin altını çizdi.





Açığı borçla kapatacaklarmış





İçinde bulunulan durumun ‘yanlış olmadığını’ iddia eden Yıldırım şu açıklamalarda bulundu:





“Türkiye borçlanarak büyüyen bir ülke, bu bir sır değil. Borçlanmaya da devam edeceğiz. Bunda da yanlış bir şey yok. Çünkü bizim açığımız var. Bu açığı başka türlü kapatamayız. Bundan sonra akıl terinin, teknolojinin daha fazla olduğu işlere, daha çok destek vereceğiz. Katma değeri yüksek alanlarda eğer ihracatımızı geliştirirsek aradaki farkı çok daha kolay kapatabiliriz. Onun için akıl terine daha çok yatırım yapacağız. Diğer yandan istihdama yönelik bölgesel farkları ortadan kaldıracak teşviklerimiz devam edecek.”





Özel sektör de dertli





AKP’nin göreve geldiği 2002 yılında 86,5 milyar Dolar kamu ve Merkez Bankası, 43 milyar Dolar da özel sektör borcu olan Türkiye, 2017 yılını 438 milyar Dolar borçla kapadı. Toplam dış borçta Merkez Bankası payı neredeyse sıfırlanırken kamu payı da yüzde 50’den yüzde 29’a kadar düştü. Özel sektör payı ise aynı dönemde büyük bir artış göstererek yüzde 33’ten yüzde 70’e yükseldi.