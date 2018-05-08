AKP'nin eğitimi bitiren müsteşarı gençlerden oy da istedi

BirGün’ün haberine göre, yarışmada dereceye giren öğrencilerin açıklandığı etkinlik Tekin’in konuşmasıyla siyasi miting havasına büründü. Tekin’in final etkinliğinde yaptığı konuşma siyasi propagandaya dönüştü. Tekin, 28 Şubat’ın ardından inşa edilen kazanımların kaybedilmemesi için “büyüklere” sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.





Yusuf Tekin, “Bugünlere gelmek güzel bir şey. Bu mücadeleyi yürüten büyüklerimize, siyasetçilerimize sahip çıkmalıyız ki biz de kendi üstümüze düşeni yapmış olalım” dedi.







Miting havasında geçen etkinliğe Manisa İI Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin ve Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’in yanı sıra, Şehzadeler Belediyesi’nin AKP’li Başkanı Ömer Faruk Çelik ile AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ da katıldı.