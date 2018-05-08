Samanyolu Haber /Eğitim / AKP'nin eğitimi bitiren müsteşarı gençlerden oy da istedi /08 Mayıs 2018 10:59

AKP'nin eğitimi bitiren müsteşarı gençlerden oy da istedi

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün Türkiye genelinde imam hatip lisesi öğrencilerine yönelik düzenlediği ''Kuran’ın Genç Muhafızları Yarışması” ile “Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması” finallerinde konuşan MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, “Bugünlere gelmek güzel bir şey. Bu mücadeleyi yürüten büyüklerimize, siyasetçilerimize sahip çıkmalıyız ki biz de kendi üstümüze düşeni yapmış olalım” dedi.

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BirGün’ün haberine göre, yarışmada dereceye giren öğrencilerin açıklandığı etkinlik Tekin’in konuşmasıyla siyasi miting havasına büründü. Tekin’in final etkinliğinde yaptığı konuşma siyasi propagandaya dönüştü. Tekin,  28 Şubat’ın ardından inşa edilen kazanımların kaybedilmemesi için “büyüklere” sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.

Yusuf Tekin, “Bugünlere gelmek güzel bir şey. Bu mücadeleyi yürüten büyüklerimize, siyasetçilerimize sahip çıkmalıyız ki biz de kendi üstümüze düşeni yapmış olalım” dedi.

Miting havasında geçen etkinliğe Manisa İI Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin ve Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’in yanı sıra, Şehzadeler Belediyesi’nin AKP’li Başkanı Ömer Faruk Çelik ile AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ da katıldı.
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