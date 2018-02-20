Erdoğan Ensar ve Adıyaman Gerger ile de yüzleşecek mi?

Erdoğan'ın açıklaması şöyleydi;





"Ardı ardına karşımıza çıkan çocuklara yönelik alçakça saldırılarla ilgili haberler bizi bu sorumluluklarımız konusunda düşünmeye, kendimizi sigaya çekmeye yöneltmelidir. Genellikle istismar sözüyle ifade ediliyorsa, çocuklara yönelik bu alçaklıklar, istismar değil izmihlaldir, toplumumu çöküşe götürecek bir dinamittir. Böyle bir duruma kayıtsız kalamayız, Bakanlar Kurulu'nda bu konuyu etraflıca ele aldık. Konuyla ilgili 6 bakan arkadaşımız çalışmaya başladı. Bu meseleyi ilk Bakanlar Kurulu'nda tekrar görüşüp yasal düzenlemeleri tekrar hayata geçireceğiz. Caydırıcı olması bakımından en ağır cezai müeyyide ne ise bu cezai müeyyideler de kesinlikle alınacaktır. Bunun adımlarını da atacağız. Bu tür konuların uzatmaya tahammülü yoktur. Bu tür suçlara verilen cezaların ve infazının da hissiyatımıza uygun olması gerekir. İnşallah en kısa sürece inancımız gerekleriyle, milletimizin beklentileriyle çözüme kavuşturacağız





.İşte AKP ve Erdoğan'ın çocuk istismarlarına yönelik tepkilere neden olan uygulamaları;





Cinsel istismara hadıma danıştay engeli





"Cinsel suçlarda faillere ‘kimyasal hadım’ uygulanabilmesini öngören yönetmelik için 20 Ağustos 2017'de Danıştay’a açılan davada değişikliğin kanunla yapılabileceği kararı çıkmıştı.





Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren ve Resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğin 7/1. maddesine göre şöyle tanımlanmıştı:





Cinsel saldırı suçlularına yönelik olmak üzere ayakta ya da yatarak, ilaçla ya da ilaçsız olarak veyahut her iki usul ile cinsel dürtünün azaltılmasına ya da denetimine yönelik tedaviler ile cinsel isteğin azılmasını ya da yok edilmesini sağlayan yöntem. Danıştay 10. Dairesi kararını bu görüş ışığında yönetmeliğin 7/1. maddesinin yürütmesinin durdurulmasına oy çokluğuyla karar verdi."





Ensar Vakfı'ndaki 45 çocuğun istismarının üzeri örtüldü





Karaman’da Ensar Vakfı ve KAİMDER evlerinde yaşanan çocuk istismarının üstü Muharrem Büyüktürk’e verilen 508 yıllık ceza ile örtülmeye çalışıldı. Karaman’da ortaya çıkarılmayan çok şey var. Vakıftaki tecavüzlerin üzeri örtülürken Karaman'daki Ensar vakfı ve KAİMDER yok sayıldı. Tayyip Erdoğan’ın sır bir ziyareti hep saklandı. Kayıtlardan silindi.