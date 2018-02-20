Erdoğan Ensar ve Adıyaman Gerger ile de yüzleşecek mi?

Erdoğan'ın açıklaması şöyleydi;
"Ardı ardına karşımıza çıkan çocuklara yönelik alçakça saldırılarla ilgili haberler bizi bu sorumluluklarımız konusunda düşünmeye, kendimizi sigaya çekmeye yöneltmelidir. Genellikle istismar sözüyle ifade ediliyorsa, çocuklara yönelik bu alçaklıklar, istismar değil izmihlaldir, toplumumu çöküşe götürecek bir dinamittir. Böyle bir duruma kayıtsız kalamayız, Bakanlar Kurulu'nda bu konuyu etraflıca ele aldık. Konuyla ilgili 6 bakan arkadaşımız çalışmaya başladı. Bu meseleyi ilk Bakanlar Kurulu'nda tekrar görüşüp yasal düzenlemeleri tekrar hayata geçireceğiz. Caydırıcı olması bakımından en ağır cezai müeyyide ne ise bu cezai müeyyideler de kesinlikle alınacaktır. Bunun adımlarını da atacağız. Bu tür konuların uzatmaya tahammülü yoktur. Bu tür suçlara verilen cezaların ve infazının da hissiyatımıza uygun olması gerekir. İnşallah en kısa sürece inancımız gerekleriyle, milletimizin beklentileriyle çözüme kavuşturacağız
.İşte AKP ve Erdoğan'ın çocuk istismarlarına yönelik tepkilere neden olan uygulamaları;
Cinsel istismara hadıma danıştay engeli
"Cinsel suçlarda faillere ‘kimyasal hadım’ uygulanabilmesini öngören yönetmelik için 20 Ağustos 2017'de Danıştay’a açılan davada değişikliğin kanunla yapılabileceği kararı çıkmıştı.
Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren ve Resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğin 7/1. maddesine göre şöyle tanımlanmıştı:
Cinsel saldırı suçlularına yönelik olmak üzere ayakta ya da yatarak, ilaçla ya da ilaçsız olarak veyahut her iki usul ile cinsel dürtünün azaltılmasına ya da denetimine yönelik tedaviler ile cinsel isteğin azılmasını ya da yok edilmesini sağlayan yöntem. Danıştay 10. Dairesi kararını bu görüş ışığında yönetmeliğin 7/1. maddesinin yürütmesinin durdurulmasına oy çokluğuyla karar verdi."
Ensar Vakfı'ndaki 45 çocuğun istismarının üzeri örtüldü
Karaman’da Ensar Vakfı ve KAİMDER evlerinde yaşanan çocuk istismarının üstü Muharrem Büyüktürk’e verilen 508 yıllık ceza ile örtülmeye çalışıldı. Karaman’da ortaya çıkarılmayan çok şey var. Vakıftaki tecavüzlerin üzeri örtülürken Karaman'daki Ensar vakfı ve KAİMDER yok sayıldı. Tayyip Erdoğan’ın sır bir ziyareti hep saklandı. Kayıtlardan silindi.
Karaman Valisi Murat Koca Karaman’a giden CHP heyetine ” Evlerin varlığını soruşturmayla öğrendik. Evlerin hangi vakıf ya da derneklere ait olduğunu bilmiyorum.” demişti. Vali’nin bu sözlerinin ardından Vali Murat Koca'nın yalan söylediği ortaya çıktı. Çünkü 3. ocak 2013 tarihinde tecavüz zanlısı Muharrem Büyüktürk Ensar Evi’ndeki çocuklarla vali Murat Koca’yı makamında ziyaret ediyor ve fotoğraf çektiriyor. Ziyarette Ensar Vakfı Karaman Başkanı Ali Bağcı da var.
AKP'li Aile Bakanı: Buna bir kere rastlanmış olması...
Dönemin AKP'li Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, Ensar Vakfı’na yöneltilen cinsel istismar iddialarına ilişkin, "Buna bir kere rastlanmış olması hizmetleri ile ön plana çıkmış bir kurumumuzu karalamak için gerekçe olamaz. Biz Ensar Vakfı’nı da tanıyoruz, hizmetlerini de takdir ediyoruz, ama öteki taraftan bunu yapan kişi için de sıfır toleransla hukuki açıdan bütün takibimizi yapıyoruz" dedi.
Karaman'da yurt yok diyem MEB Müdürü tecavüzcü ile o evde
Karaman Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu ile tecavüzcü Muharrem Büyüktürk’ün KAİMDER yurdunda çekilen fotoğrafına BirGün ulaştı. Savcılığa yazdığı yanıtta, “İlimizde yurtları yok’’ diyen Sultanoğlu Twitter’da, “KAİMDER yurdumuzda öğrencilerimizle sohbete geldik” diye yazdığı anlaşıldı..
AKP'li Bakan Bekir Bozdağ çocuğa tecavüzü "Küçüğün rızası" diyerek savundu
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, cinsel istismar suçunda mağdurla failin evlenmesi durumunda cezayı ortadan kaldıran yasayla ilgili skandal bir açıklama daha yaptı. Bozdağ, çocuğa tecavüzü "Küçüğün rızası" diyerek savundu.
Adıyaman Gerger'deki istismarın da üzeri kapatıldı
Adıyaman Gerger İmam Hatip Okulu’nda yaşanan tecavüz skandalında soruşturma devlet sırrı gibi saklandı. Tecavüzü ilk yazan http://www.gergerfirat.org/ sitesinde olayın geçmişi ve ortaya çıkışı ile ilgili çok çarpıcı bir haber yayınlandı. Gerger’de öğrenciler 4 yıldır tecavüz zanlısı hademe Mehmet Sait Güler’den şikayetçi olmalarına rağmen hiç bir işlem yapılmadığı ortaya çıktı. İnternet sitesi kapatıldı.
Adıyaman Gerger İmam Hatip Lisesi’nde öğrencilere cinsel istismarda yanıt bekleyen ve karanlıkta kalan onlarca soru havada kaldı. Öğrencilere istismarı haber yapan gergerfırat.com’ın mahkeme tarafından erişiminin yasaklanması ile Gerger’deki rezalette kuşkular yarattı.. Tecavüz zanlısı hademe M.S.G’nin öğrenci yurdunda kalmasına nasıl izin verildiği ve ne kadar çocuğun istismara uğradığı belli değil. Dava için yayın yasağı ve gizlilik olduğu için soruşturma dosyasına ulaşılmıyor. Zanlı M.S.G sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafta Adıyaman’da seyda hoca denilen kişi de var. Bu kişi Adıyaman’da menzil tarikatının önemli bir ismi olarak biliniyor. Zanlı M.S.G’nin herhangi bir tarikatla ilgisi var mı? hala belirsiz.