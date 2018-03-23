Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin Çiftlikbank soygununu seyrettiği kesinleşti /23 Mart 2018 13:08

AKP'nin Çiftlikbank soygununu seyrettiği kesinleşti

Çiftlik Bank aracılığı ile 2016-2017 arasında 77 bin 843 kişiden toplam 511.7 milyon TL toplayarak kaçan Mehmet Aydın’ın bizzat AKP’li Gümrük ve Ticeret Bakanlığı tarafından engellenmediği ortaya çıktı.

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Cumhuriyet’in haberine göre, skandallar zincirinde şikayet ve SPK’nın raporuna rağmen AKP hükümetin “denetim ve müdahale için” çok geç kaldığı belgelendi.
 
Çiftlik Bank’ta süreç bir mağdurun şikayetiyle başladı. Başbakanlığa bağlı Sermaye Piyasa Kurulu, (SPK) uzmanlarına bir denetim raporu hazırlattı. 28 Aralık 2017’de savcılığa Çiftlik Bank için suç duyurusunda bulunuldu.

Mağdurların avukatı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ‘Çiftlik Bank hesaplarına el konuldu mu?’ diye soruldu. Bakanlık 30 ocak 2018 denetimin devam ettiği gerekçesiyle hesapları bloke etmediğini belirtti. 

Paralarsa bu aralıkta yurt dışına kaçtı.

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