AKP'nin cezaevleri için harcadığı para 12 bakanlığın bütçesini geçti

Sözcü Yazarı Necati Doğru Türkiye'yi OHAL ile yöneten AKP'nin cezaevlerine harcadığı paraları yazdı





Hapishane yatak kapasitesi yine de yetmedi. Şu anda 20 kişilik yerde 80 kişinin yattığı hapishaneler bile var. Çünkü hapishaneye düşenlerin sayısı son 16 yılda rekor yazdı. Hapiste 2002 yılında: 34 bin 808 hükümlü. 24 bin 621 tutuklu vardı. 2017 yılına (haziran) gelindi. Hükümlü 139 bin 773. Tutuklu 85 bin 105 oldu.





Böylece cezaevi nüfusumuz 224 bin 878 kişiye ulaştı. Türkiye günde 112 kişinin mahkum olduğu ülke haline getirildi. Hapishane nüfusu ayrı ayrı 7 şehrin nüfusunu da geçti. AKP dönemi hapishanede yatanların sayısı darbe dönemlerini geride bıraktı.





Devletin, cezaevlerinde yatanlara günlük maliyeti 17 milyon 500 bin TL’yi ve yıllık gideri ise 6 milyar 402 milyon TL’yi buldu. Cezaevleri için harcanan para ayrı ayrı 12 bakanlığın bütçesini bile solladı.

