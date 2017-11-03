Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin Atatürk'ü keşfetme sebebi belli oldu /03 Kasım 2017 22:36

AKP'nin Atatürk'ü keşfetme sebebi belli oldu

AKP'lilerin son dönemde Atatürk'ü yeniden keşfetmelerin nedeni ortaya çıktı. AKP iki yıl içinde art arda yapılacak seçimlere yönelik söylem değişikliğine gidiyor. ‘Yüzde 50 artı 1’i’ yakalamak için başlatılan çalışmalar çerçevesinde, ‘gri alan’ olarak tanımladıkları kararsızlara yönelirken bu kapsamda ‘dil ve üslup’ uyarılarında da bulunuyor.

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AKP'nin Atatürk'ü keşfetmesinin nedeni belli oldu

AKP kulislerine göre, iktidar partisinin bir süreden beri üzerinde çalıştığı ‘yeni dönem stratejileri’ birer birer ortaya çıkmaya başladı. İl başkanlığı ve belediye başkanlıklarında yapılan değişiklikler, son bir ay içinde önemli gündem oluştururken, parti yönetimi belli başlı konularda ‘dil ve üslup’ uyarılarında da bulunuyor.

MESAFELİ DURUYORLAR

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre AKP, ‘yüzde 50 artı 1’i’ yakalamak için başlatılan çalışmalar çerçevesinde, ‘gri alan’ olarak tanımladıkları kararsızlara yöneliyor. İYİ Parti kurulmadan önce yapılan araştırmalarda, kararsızların oranının yüzde 32’ye çıktığı ve mevcut partilere mesafeli durdukları saptandı. Kararsızların bu oranla, AKP’nin iktidara geldiği dönemdeki orana yaklaştığı, bu tür kararsızların yeni parti oluşumlarını ortaya çıkardığı ve oyların buraya evrildiği yorumları yapıldı.

'ATATÜRK'Ü YENİDEN KEŞFETTİLER'

Bu çerçevede ‘merkez sağ ve liberal’ seçmenin partiyle bağının yeniden kurulması için planlama yapılıyor. AKP kulislerinde, 29 Ekim kutlamalarında Atatürk’e yönelik coşkulu dil ve ifadelerin kaynağının da bu olduğu iddia ediliyor. Cumhuriyet ve Atatürk’le sorunu olmayan muhafazakâr seçmenin partiden uzaklaşmasını önlemek için bir dizi önlem alındığı dile getiriliyor. AK Parti yönetiminin, 29 Ekim haftasında milletvekillerine gönderdiği uyarı mesajındaki, “CHP’ye yönelik eleştiri yapılırken, geçmişe atıf yapmanın ve ‘diktatör’ nitelemesinin kenetlenmeye neden olduğu”, “CHP kimliğine yönelik eleştirilerin, bugünden yola çıkarak, Türkiye düşmanı yapıların sözcülüğünü yaptığı şeklindeki söylemin öne çıkarılması” yönünde ifadeler dikkat çekti.
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