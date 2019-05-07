Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin atadığı müdürden skandal teklif /07 Mayıs 2019 19:38

AKP'nin atadığı müdürden skandal teklif

AKP iktidarının geçen yıllarda birçok belediyeye atadığı kayyım dönemiyle ilgili skandalar bitmek bilmiyor. Lüks ve şatafata düşkünlüğü ile dikkat çeken kayyımların değişik birimlere atadığı isimler de tartışılıyor. Bu kez iddiaların odağında, kayyım döneminde belediyeye bağlı şirkete müdür olarak atanan, evli bir polis memuru var.

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Mardin valisi ve kayyımı tarafından Kent AŞ’ye müdür olarak atanan polis memuru Ercan Uysaler’in, belediyeye iş başvurusunda bulunan bir kızı işe alma karşılığında fuhuşa zorladığı anlarda kaydedildiği iddia edilen ses kayıtları; gazeteci Sedat Sur tarafından Twitter’da paylaşıldı.
 
Kayıtlara göre Uysaler, işe girmek isteyen 22 yaşındaki bir kıza hitaben uzun süren bir konuşma yapıyor. Açıkça Rus kadınlarla para karşılığı yaptığı ahlaksızlıkları anlatan Uysaler, muhatabına güzelliğinden ve gençliğinden bahsettikten sonra ‘kimseyi fuhuşa zorlamak istemediğini, bunun kendisine zarar verebileceğini’ anlatsa da birlikte yapabilecekleri şeyleri anlatıyor.

Konuşmanın son bölümünde “Düşündüğün zaman bunun kazanımlarını anlayabilecek zeki bir kızsın. Seninle ilgili yorumlar ne biliyor musun? Zeki, uyanık ve insanları kullanmayı bilen bir kızsın.” diyen Uysaler, “Kim söylüyor? Hayır Ercan Bey, ben kimseyi kullanma derdinde değilim, kimseyi de kullanmam.” cevabını alıyor.

Ardından Uysaler, “Anlatmak istediğim bu. Sen er ya da geç kabul edeceksin. Ben seni zorlamayacağım, sana yapacaklarımı söyledim…” ifadelerini kullanıyor.

22 şaşındaki kız ahlak dışı tekliflerden sonra rahatsız olduğunu ima ederek, “Ben çıkayım mı?” deyip Uysaler’in yanından ayrılıyor.
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