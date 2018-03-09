Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin atadığı kayyımdan sevinç mesajı /09 Mart 2018 11:49

AKP'nin atadığı kayyımdan sevinç mesajı

Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği’ne Coşkun Sabah kayyım atandı

SHABER3.COM

Kültür Bakanlığı tarafından Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği’ne (MESAM) kayyım olarak atanan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen Yavuz Bingöl’ün isifa etmesinin ardından yerine Coşkun Sabah getirildi.

Sabah sosyal meyda hesabından yaptığı açıklamada kararı, “Kültür Bakanlığımız tarafından MESAM’a yönetime kayyum atandım, tüm Coşkun Sabah sevenlerine duyurmak istedim, dün itibarı ile yönetim bize geçti” diyerek duyurdu.

Ali Kocatepe MESAM’a kayyım görevini reddetti

Söz yazarı, besteci, yorumcu Ali Kocatepe, Kültür Bakanlığı tarafından verilen Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği’ne (MESAM) kayyım olma görevini kabul etmediğini açıklamıştı.
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