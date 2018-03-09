AKP'nin atadığı kayyımdan sevinç mesajı

Kültür Bakanlığı tarafından Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği’ne (MESAM) kayyım olarak atanan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen Yavuz Bingöl’ün isifa etmesinin ardından yerine Coşkun Sabah getirildi.



Sabah sosyal meyda hesabından yaptığı açıklamada kararı, “Kültür Bakanlığımız tarafından MESAM’a yönetime kayyum atandım, tüm Coşkun Sabah sevenlerine duyurmak istedim, dün itibarı ile yönetim bize geçti” diyerek duyurdu.



Ali Kocatepe MESAM’a kayyım görevini reddetti



Söz yazarı, besteci, yorumcu Ali Kocatepe, Kültür Bakanlığı tarafından verilen Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği’ne (MESAM) kayyım olma görevini kabul etmediğini açıklamıştı.