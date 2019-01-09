Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin arka bahçesi tekzibi yayınlamadı, cezası da katlandı /09 Ocak 2019 17:59

AKP'nin arka bahçesi tekzibi yayınlamadı, cezası da katlandı

AKP'ye yakın olan ve Türkiye'de havuz medyası olarak tabir edilen Sabah Gazetesi'nin yurtdışındaki kolu da kişilik haklarına saldırıyı adet edindi, üstelik mahkemenin verdiği tekzibi de yayınlamadı. Şimdilik cezası 125 bin euro.

SHABER3.COM

Rotterdam Mahkemesi, yalan haber yayımladığına hükmettiği AKP yanlısı Sabah gazetesine ikinci tekzip gönderdi. Mahkeme, gazetenin tekzibi yayımlamamasından dolayı ekstradan 25 bin euro para cezasına çarptırdı. Bu cezayı da ödememesi halinde davanın avukatı bu para cezasının tekzip yayınlanmayan her bir gün için 10 bin Euro’dan başlayıp 1 milyon Euro’ya kadar çıkabileceğini söyledi.

MAHKEME: SABAH YALAN HABERİNİ DÜZELTMELİ

Rotterdam mahkemesinden yapılan açıklamada  “Almanya’da bulunan ve Hollanda’da Hollanda’da dağıtılan Sabah gazetesi, Rotterdam Merkez Belediye Eski Meclisi Üyesi Turan Yazır hakkında yaptığı yalan açıklamaları düzeltmelidir. Hollanda imamı olarak adlandırarak (Turan Yazır) kişi haklarını ihlaldir. Mahkeme Sabah’a sitedeki makaleleri düzeltmesini emreder ve gazetenin aşağıdaki metni yayınlamasını ister'' ifadelerine yer verildi.

Sabah Gazetesi'nin ödeyeceği miktar daha önceki kararla birlikte şimdilik 125 bin euro oldu.

Basri Doğan / Tr724

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