Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin anketçisi ANAR Genel Müdürü: AKP Ankara'yı açık farkla kaybeder /07 Mart 2019 09:18

AKP'nin anketçisi ANAR Genel Müdürü: AKP Ankara'yı açık farkla kaybeder

Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi (ANAR) Genel Müdürü Dr. İbrahim Uslu, AKP'nin Ankara'yı açık ara farkla kaybedeceğini ileri sürdü.

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AKP’nin uzun yıllar çalıştığı araştırma şirketlerinden Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin (ANAR) sahibi ve Genel Müdürü Dr. İbrahim Uslu, anket çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Birgün'den Sebahat Karakoyun'a konuşan Uslu, "AKP yüzde 44 ile Ankara’yı kazanmıştı. Bu seçimde yüzde 44’le açık ara kaybeder. 50+1 zorunluluğu, ekonomik kriz atmosferinde AK Parti’yi en çok zorlayan faktör haline geldi. Çok sayıda seçim çevresinde iki aday yarışıyor. İki adayın yarıştığı her yerde yüzde 50 zorunlu. Oysa AKP çok domine ettiği, Kayseri, Konya, Kahramanmaraş, Erzurum gibi yerler hariç pek çok yerde yüzde 50’den düşük oylarla seçimi rahat kazanıyordu. Bu, MHP için daha yüksek handikap. Türkiye ortalaması 11 olan bir partinin yüzde 50’ye çıkması ve bunu da tamamen kendi seçmeni olmayanlar üzerinden başarması gerekiyor. Bu yan tesirleri hesaba katmamış olmak iktidar blokunun yaptığı en büyük hata" dedi.

AKP'nin Konya, Kayseri, Maraş, Malatya, Erzurum’da, CHP'nin İzmir de rahat olduğu ancak bu yerler dışında ciddi bir rekabet olduğunu belirten Uslu, "İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya, Muğla, Aydın, Denizli, Manisa, Balıkesir, Bursa, Tekirdağ, Eskişehir rekabetin en sert yaşandığı yerler. Bu illerde seçim ortada. Muğla, Eskişehir kısmen Tekirdağ, CHP’nin rahat kazandığı yerlerdi. Şimdi onlar karşıda oluşan blok nedeniyle tehdit altında. Geçen seçimde Adana, Mersin, Manisa’yı MHP çok rahat kazanmıştı. Şimdi oralarda ciddi bir rekabetle karşı karşıyalar. AKP açısından da İstanbul, Ankara, Denizli, Balıkesir, Bursa’da ciddi rekabet var. Çok sert rekabet var ancak muhalefet kriz nedeniyle burun farkıyla avantajlı. Totalde 'ittifak kime yaradı' derseniz muhalefetin bundan daha karlı çıkmasını en olası senaryo olarak gözlemliyorum" ifadelerini kullandı.
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