Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin Ankara'da Melih Gökçek krizi /06 Ocak 2019 10:36

AKP'nin Ankara'da Melih Gökçek krizi

Geçtiğimiz haftanın merak uyandıran haberlerinden biri, Melih Gökçek’in, AKP’nin Ankara adaylarının tanıtıldığı törene katılmamasıydı.

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Gazete Duvar'da yer alan habere göre Ankara'da Melih Gökçek oğlunun aday yapılmamasına tepki göstererek AKP ile birlikte gözükmeme, yerel seçim için çalışmama kararı aldığı konuşuluyor  Hatta bu sebeple aday tanıtım toplantısına katılmamıi 


 Yılın ilk günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılan adaylar için gerçekleştirilen o törene hem davetiyeyle hem de sözlü olarak çağrılan Gökçek’in gitmemesi, oğlu Osman Gökçek’in Ankara’nın ilçelerinden birine aday gösterilmemesine bağlandı.

 Yaklaşık 24 yıl Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yaptıktan sonra Ekim 2017’de görevinden istifa ettirilen Gökçek’in, oğlu Osman Gökçek’in adaylığını istediği biliniyordu. Siyasi kulislerde Gökçek’in, AKP Ankara İl Başkanlığı’ndan kendisini telefonla arayarak törene davet eden kişiye, “Osman’ın aday olmadığı yere mi çağırıyorsunuz beni!” minvalinde bir cümleyle tepki gösterdiği konuşuluyor.

 İlçe belediye başkan adaylarını belirlemede Cumhurbaşkanı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki’ye geniş yetki tanıdığı belirtiliyor. Öshaseki başta olmak üzere Keçiören Belediye Başkanlığı yaptığı günlerden bu yana Gökçek’le arası açık olan AKP’nin Keçiören adayı Turgut Altınok’un da Osman Gökçek’in adaylığına itiraz ettiği fısıltısı yayılıyor Ankara’da.

AKP’de Osman Gökçek’in adaylığına itiraz eden isimlerin, “Bir getirirse üç götürür” ortak yorumunu yaptığı da konuşulanlar arasında. Melih Gökçek’in kızgınlığını gören AKP’in ise kendisine “Osman siyasette biraz daha pişsin, olgunlaşsın, daha sonra mutlaka değerlendirilir” dedikleri ifade ediliyor.
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