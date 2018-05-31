Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin Amerika protestosu kısa sürdü.... Büyükelçi geri dönüyor... /31 Mayıs 2018 13:14

AKP'nin Amerika protestosu kısa sürdü.... Büyükelçi geri dönüyor...

Türkiye ve ABD'nin 4 Haziran'da yapacağı görüşme öncesi yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç Ankara'dan ayrıldı, görev yeri Washington'a geri dönüyor.

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ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv’den Kudüs’e taşımasıyla birlikte istişarelerde bulunmak üzere Türkiye'ye çağrılan Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD'ye geri dönüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4 Haziran'da Türkiye ve ABD arasında yapılacak olan Menbiç görüşmesi hakkında çalışmalar yapması için Kılıç'ın görev yerine dönmesi gerektiğini söylemişti:

“Benim ziyaretimde büyükelçinin orada olması önemli. Bir an önce gidip de 4 Haziran görüşmesine dönük hazırlıkları yapması önemli."

ABD'den istişareler için Ankara'ya dönen Büyükelçi Kılıç da şu açıklamayı yapmıştı: 

"Elimizden geldiği kadar, Washington'daki durumu, önümüzdeki dönemde ABD hükümetinin atabileceği adımların neler olabileceğini, bu konulardaki görüşlerimizi arz edeceğiz."
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