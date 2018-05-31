AKP'nin Amerika protestosu kısa sürdü.... Büyükelçi geri dönüyor...









ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv’den Kudüs’e taşımasıyla birlikte istişarelerde bulunmak üzere Türkiye'ye çağrılan Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD'ye geri dönüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4 Haziran'da Türkiye ve ABD arasında yapılacak olan Menbiç görüşmesi hakkında çalışmalar yapması için Kılıç'ın görev yerine dönmesi gerektiğini söylemişti:





“Benim ziyaretimde büyükelçinin orada olması önemli. Bir an önce gidip de 4 Haziran görüşmesine dönük hazırlıkları yapması önemli."





ABD'den istişareler için Ankara'ya dönen Büyükelçi Kılıç da şu açıklamayı yapmıştı:





"Elimizden geldiği kadar, Washington'daki durumu, önümüzdeki dönemde ABD hükümetinin atabileceği adımların neler olabileceğini, bu konulardaki görüşlerimizi arz edeceğiz."