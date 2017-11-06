AKP'nin ABD'deki kara lobicisi için yeterli kanıt toplandı

Haberde, Mueller’ın ekibinin kara para aklama ihtimali suçlamalarına, federal ajanlara yalan söyleme ve Flynn’in Fethullah Gülen’i Amerika’dan çıkartma karşılığında milyonlarca dolar alacağına dair muhtemel plana yoğunlaşmış durumdalar.





Diğer yandan haberde Trump’ın başkan olmasından birkaç hafta sonra Flynn, FBI’dan Türkiye’nin Gülen’in iadesi için 2016 yılında yaptığı başvurunun yeniden değerlendirmesini istediği belirtildi. FBI ise Türkiye’nin Gülen’in suçlu olduğunu gösterebilecek yeni bir delil sunmuş olmaması nedeniyle Flynn’in talebine olumsuz karşılık vermiş.





NBC News, Mueller’ın Paul Manafort’u suçladıktan sonra Flynn üzerindeki baskısını artırdığını da belirtiyor. Flynn Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı olarak 24 gün çalıştı. Başkan yardımcısı Mike Pence’e bir Rus diplomatla görüşmesiyle ilgili yanlış bilgi verdiği ortaya çıkınca görevden alındı.





Flynn, Trump Başkan olunca FBI’dan Gülen’in iadesini tekrar değerlendirmesini istemiş





Diğer yandan ahvalnews.com’dan İlhan Tanır NBC’nin haberinde daha önce duyulmamış birçok ayrıntı da göze çarptığına dikkat çekti. Tanır’a göre, bunlardan belki de en önemlisi, eski bir ABD’li üst düzey güvenlik yetkilisinin verdiği bilgiye göre; Trump’ın başkan olmasından birkaç hafta sonra Flynn, FBI’dan Türkiye’nin Gülen’in iadesi için 2016 yılında yaptığı başvurunun yeniden değerlendirmesini istediği. FBI ise, Türkiye’nin Gülen’in suçlu olduğunu gösterebilecek yeni bir delil sunmuş olmaması nedeniyle Flynn’in talebine olumsuz karşılık verdi. Talebin doğrudan Flynn’den mi, yoksa Flynn’in Dışişleri’ndeki diplomatik kanalları yolundan mı geldiği tam olarak belli değil. Mart ayında kendisinin Türk hükümetinin lobicisi olduğunu kabul ettiği belgeleri dolduran Flynn’in, Trump’ın ulusal güvenlik başdanışmanıyken; Türk hükümetinin isteği doğrultusunda Gülen’in iadesi için süreç başlatılması talep etmesi de başını ağrıtabilecek bir bilgi ve bu da ilk defa öğrenildi.





Ryan’dan Mueller’a destek





Bu arada Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, özel savcı Robert Mueller’ın görevden alınmaması ya da istifa etmemesi gerektiğini söyledi. Ryan, Mueller’ın soruşturmasını tamamlamasına izin verilmesi gerektiğini kaydetti. Ryan, Fox News’a yaptığı açıklamada, “Bu kariyerli profesyonellerin işlerine yapmalarına izin vermeliyiz, bence istifa etmemeli ve görevden alınmamalı” ifadelerini kullandı.





Olayın geçmişi





Flynn’in AKP yönetimine yakın işadamı Ekim Alptekin tarafından 600 bin dolar ödenerek lobici yapıldığı, 2016 yılı Kasım ayı başkanlık seçimlerininin hemen sonrasında ortaya çıkmıştı. Flynn, Trump’ın ilk ulusal güvenlik başdanışmanı olarak 24 gün görevde kalabilmişti. Görevden ayrıldıktan sonra ise, mart ayı başında, Ekim Alptekin’le yaptığı lobicilik anlaşmasının aslında Türk hükümetinin işine yaradığı; Türk hükümeti adına lobicilik dökümanlarını ABD Adalet Bakanlığı’na sunduğu ortaya çıkmıştı.





Albayrak ve Çavuşoğlu ile bir araya gelmişti





Geçmişte Flynn ile AKP’li bakanlar arasında toplantılar yapıldığı da ortaya çıkmıştı. CIA eski başkanı James Woolsey’e dayandırılan haberde 19 Eylül tarihinde New York’da bir otelde, Erdoğan’ın damadı Enerji Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Inovo BV’nin sahibi işadamı Ekim Alptekin ile Flynn bir araya geldi. Görüşmeye Woolsey de katıldı. Toplantıda Gülen’in, ‘kanuni iade sürecine gerek duyulmadan’ Türkiye iadesi masaya yatırıldı. Woolsey, burada Gülen’in ‘gece karanlığında kaldığı evden kaçırmak’ fikrinin konuşulduğunu söyledi.



