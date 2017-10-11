AKPM'nin yeni Başkanı Güney Kıbrıs'tan

AKPM başkanlığı için Güney Kıbrıs Rum Kesiminden Stella Kyriakides ve Litvanya'dan Emanuelis Zingeris'in aday olduğu seçimde, ilk iki turda adaylar mutlak çoğunluğu sağlayamadıkları için basit çoğunluğun arandığı üçüncü tura geçildi ve 88'e karşı 132 ile en çok oyu alan Kyriakides başkan seçildi.
Üç ay için başkan seçilen Kyriakides, AKPM tarihinin otuzuncu, ilk Kıbrıslı Rum ve üçüncü kadın başkanı oldu. Daja önce Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Pedro Agramunt 6 Ekim'de istifa etmişti.
24 Nisan Pazartesi günü yapılan AKPM Genel Kurulu açılış oturumunda, Başkan Agramunt'un Mart ayı sonunda İtalyan, İspanyol, Çek ve Rus milletvekillerinden oluşan bir heyetle Suriye'yi ziyaret ettiği ve Esed ile görüştüğü belirtilmişti. Duma üyelerinin öncülük ettiği ziyarete, AKPM Başkanı sıfatını taşıyan Agramunt'un katılmasını eleştiren çok sayıda üye, bunun kabul edilemez olduğunu belirtmiş ve kendisini istifaya davet etmişti.
Agramunt ise, ziyarete AKPM adına katılmadığını belirterek, "İspanyol bir siyasetçi olarak Suriye'ye gittim. Divan toplantısında üyelere bu konuyla ilgili yazılı ve sözlü açıklama yaptım. Bu ziyaret bir hataydı ve bunun sonuçlarını gördüğümde bunu daha iyi hissettim. Özür dilerim. Gelecek tepkileri kestiremedim." ifadesini kullanmıştı.
Nisan ayında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Pedro Agramunt'un temsil yetkisi elinden alındı. 27 Haziran tarihinde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi kendi yasalarına Meclis soruşturması yoluyla AKPM Başkanını görevden çıkarmasını öngören değişiklikleri kabul etti. 28 Haziran tarihinde Georgiy Logvinskiy, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Vekili olacağını bildirdi.