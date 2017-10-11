AKPM'nin yeni Başkanı Güney Kıbrıs'tan

AKPM başkanlığı için Güney Kıbrıs Rum Kesiminden Stella Kyriakides ve Litvanya'dan Emanuelis Zingeris'in aday olduğu seçimde, ilk iki turda adaylar mutlak çoğunluğu sağlayamadıkları için basit çoğunluğun arandığı üçüncü tura geçildi ve 88'e karşı 132 ile en çok oyu alan Kyriakides başkan seçildi.





Üç ay için başkan seçilen Kyriakides, AKPM tarihinin otuzuncu, ilk Kıbrıslı Rum ve üçüncü kadın başkanı oldu. Daja önce Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Pedro Agramunt 6 Ekim'de istifa etmişti.



