Samanyolu Haber /Gündem / AKP - MHP arasında yeni gerginlik: MEB 'Andımızı' yasakladı /06 Aralık 2018 10:37

AKP - MHP arasında yeni gerginlik: MEB 'Andımızı' yasakladı

MEB’in taşra teşkilatları Öğrenci Andı’na karşı harekete geçti.

SHABER3.COM

AKP MHP arasında ittifak ilk defa Danıştay'ın Andımız kararı ile sarsılmıştı. Bahçeli Danıştay'ın kararını eleştiren AKP'li Bozdağ'a ağır sözlerle yüklenmiş peşinden de Erdoğan Bozdağ'a sahip çıkmıştı.MHP'nin andımız hassaiyetine rağmen AKP'den yeni bir atak geldi 


Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), tekrar uygulamaya konması halen yargı konusu olan ‘Andımız’ın okullarda okutulmasını, hatta üzerinde konuşulmasını bile yasakladığı ortaya çıktı.

Danıştay'ın 2013'te kaldırılan ‘Andımız'ın okullarda tekrar okutulması yönünde aldığı kararına MEB itiraz etmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin itiraz başvurusundaki bazı ifadelere yönelik sert tepkisinin ardından geri çekilen itiraz dilekçesi halen tekrar verilmedi. Bu süreçte ‘Andımız'ın okunması yönündeki kararı da uygulamayan MEB'in, okullardaki olası tartışmanın önüne geçilmesi için önlem arayışına girdiği anlaşıldı.

Ozan Çepni'nin Cumhuriyet'te yer alan haberine göre, MEB il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla okullara gönderdiği genelgede ‘Andımız'ın okunmasının, hatta öğretmenler arasında konuşulmasının bile yasaklandığı ortaya çıktı. Danıştay'ın kararının andı okutmak yönünde olduğu hatırlatılan genelgede şöyle dendi:

Ancak yargı sürecinin tamamlanmamış olması ve Milli Eğitim Bakanlığımızca herhangi bir emir gelmediği sürece, hepimizin ortak hassasiyeti olan Andımız ile ilgili olarak, okullarda öğretmenleri ihtilafa düşürecek, polemik oluşturacak konuşmalardan kaçınılması ve konu ile ilgili mevcut uygulamanın dışında herhangi bir uygulama yapılmaması hususunu bilgilerinize rica ederim.
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