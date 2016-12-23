AKP'liler şehitlere saygı maçında başkanlık pankartı açtı, "Çarşı" pankartla cevap verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Siyah-beyazlıların yeni stadı Vodafone Arena’da düzenlenen "şehitlere saygı" maçı AKP'nin başkanlık mitingine dönüştü.
‘Devlet millet el ele hep beraber tribüne’ sloganıyla duyurulan maçta parti teşkilatlarından gelen gruplar tribünlerde başkanlık pankartları açtı.
AKP'liler "Gençlik istedi, yeni anayasa geliyor" pankartı açarak ‘başkanlık sistemi propagandası’ yaptı.
Erdoğan'a destek mesajları verdi.
‘İzindeyiz, izinde kalacağız!’
Tam da bu organizasyonun başladığı dakikalarda, yıkılan İnönü Stadı’nda açılan, ‘Atatürk’ün kulübüyüz, Atatürk’ün izindeyiz’ pankartının yer aldığı fotoğrafla birlikte, “İzindeyiz, izinde kalacağız!” mesajı çArşı’nın Twitter hesabından paylaşıldı.