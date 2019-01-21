AKP'liler protesto ettiler ama... Türkiye’ye en fazla para Hollanda’dan geldi

Sözcü'de yer alan habere göre Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, Türkiye´ye gelen ve Türkiye´den giden doğrudan yatırımlardaki gelişmeleri değerlendirme notunda şöyle sıraladı:





EKİM AYINA KADAR 10.7 MİLYAR DOLAR

2000´li yıllara kadar son derece düşük düzeyde ve neredeyse yatay bir seyir izleyen yurt içine yönelik doğrudan yatırımlar, 2003 yılından sonra canlanmış ve dalgalı bir seyir izlemeye başlamıştır. Ekim 2018 itibarıyla, yabancıların yurt içine yönelik doğrudan yatırımı yaklaşık 10.7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.





Türkiye´den giden doğrudan yatırımlar ise daha yeni bir olgu olarak, 2002 yılından itibaren hızla yükselmiş ve Ekim 2018 itibarıyla 3.8 milyar ABD doları seviyesine ulaşmıştır. Doğrudan yatırımların yurt içi hâsılaya (GSYH) oranına 2007-2017 dönemi itibarıyla bakıldığında, yurt içine gelen doğrudan yatırımlar (FDI)/GSYH oranının yüzde 3.3´ten yüzde 1.3´e düştüğü, yurt dışına giden doğrudan yatırımlar(ODI)/GSYH oranının ise yüzde 0.3 olarak değişim göstermediği görülmektedir.







