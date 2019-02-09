Samanyolu Haber /Gündem / AKP'liler oy istedikleri köylünün boğazını sıktı /09 Şubat 2019 23:01

AKP'liler oy istedikleri köylünün boğazını sıktı

Konya Ereğli'de oy istemek için Çiller Köyü'ne giden AKP'liler ile köylü arasında kavga çıktı. Bir köylü 'Açız, açız. Motorumuzu satıyoruz, ineğimizi satıyoruz' diyerek köye oy istemeye gelen AKP'lilere tepki gösterdi. Daha sonra AKP'li gruptan bir kişinin köylünün boğazını sıktığı belirtildi.

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Konya’nın Ereğli ilçesinde oy istemek için Çiller Köyü’ne giden AKP’lilerle köylüler arasında arbede yaşandı. AKP’yi eleştiren bir köylünün, AKP Gençlik Kolları üyesi tarafından boğazı sıkılınca olaylar büyüdü. Partililer kahveyi terk etmek zorunda kaldı.

Sözcü gazetesinin haberine göre, AKP’lilerin konuşması sırasında bir köylü perişan olduklarını belirterek şunları söyledi:


 
“16 yılda bir tane fabrika açtıysanız kimliğimi bırakıyorum, Ak Parti’ye yarın üyeliğimi başlatıyorum. Boş verin. İnsanları kandırmayın biz perişanız, tarlamız satılıyor, ineğimiz satılıyor, açız.” Bu sözler üzerine tansiyon yükseldi.

Türkiye iyi durumdaysa, ben burada yaşamıyorum
Kahvedeki başka bir vatandaş da “Türkiye iyi durumda diyorsunuz. O zaman ben burada yaşamıyorum. Açız, açız.” diye AKP grubuna tepki gösterdi. Ardından heyette bulunan bir AKP’li “Arkadaşlar, arayı buluruz. Gün geliyor, Türkiye’yi kıskaç altına alıyorlar, ekonomimiz daralıyor.” diye konuştu.

Bir vatandaş da, “Niye kıskaç altına giriyoruz. Amerika’dan bahsediyorsunuz, İncirlik Üssü’nü boşaltsın. Elçisini kovalayalım gitsin.” dedi.

Köyde adamın ümüğü sıkılır mı gardaş
Kahvehanedeki tartışmanın büyümesi üzerine çıkan arbedede bir köylünün boğazının bir AKP’li tarafından sıkıldığı iddia edildi.

Partililer tartışmanın büyümesi üzerine kahvehaneyi terk etmek zorunda kaldı.
Boğazının sıkıldığını savunan vatandaş “Adamın ümüğü sıkılır mı köyde, arabanıza binip gidin. Ne sakin olacağım, gardaş köylünün ümüğü sıkılmaz.” diye tepki gösterdi.
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