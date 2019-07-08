Samanyolu Haber /Gündem / AKP'liler hedef aldı, Kültür Bakanlığı 'Sıla' konserinden vazgeçti /08 Temmuz 2019 13:43

AKP'liler hedef aldı, Kültür Bakanlığı 'Sıla' konserinden vazgeçti

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaz konserleri kapsamında 16 Temmuz'da İzmir'de düzenlenecek konserde sahneye çıkacak Sıla, AKP'liler tarafından hedef alınınca Bakanlıktan 'revize' açıklaması geldi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, şarkıcı Sıla'nın sahne alacağı konserle ilgili tepki çekecek bir açıklamada bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaz konserleri kapsamında 16 Temmuz'da İzmir'de düzenlenecek konsere şarkıcı Sıla'nın dahil edilmesi sonrası AKP'liler tepki açıklamalarında bulundu, Sıla'nın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yenikapı mitingine katılmamasını hatırlatan paylaşımlar yapıldı.

?Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada konser iptalinin sinyalini vererek, "Devletimiz, milletimizin sesini duyar, dinler ve gereğini yapar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Milletimizin hassasiyeti bizim hassasiyetimizdir. Eleştirilere kulak tıkamamız düşünülemez. Bu çerçevede Temmuz konser programımızı revize edeceğimizi kamuoyumuzun bilgisine sunarız" dedi.
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