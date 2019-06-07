Samanyolu Haber /Gündem / AKP'liler de şaşkın... 'Pontus söylemiyle' İmamoğlu'na avantajı altın tepside sundular /07 Haziran 2019 10:04

AKP'liler de şaşkın... 'Pontus söylemiyle' İmamoğlu'na avantajı altın tepside sundular

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "AK Parti’nin etkin bir ismine neden böyle bir propaganda yoluna gittiklerini sordum, kendisi de şaşkındı ‘Ben de bir anlasam’ yanıtından fazlasını söyleyemedi" dedi.

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Sarıkaya, "Yeni seçim kurulu başkanlarıyla" başlığıyla yayımlanan yazısında şunları kaydetti:

"Memleketi Trabzon’dan başlayıp, Giresun ve Ordu mitingleri ile Karadeniz mitinglerini tamamladı.

CHP’li yetkililerin de vurguladığı gibi, bir ilgi bekleniyormuş ama bu seviyeye çıkması onları da şaşırtmış.

Geçmişte Demirel, ‘Hamsi kavağa çıkar mı?’ sözü üzerine ANAP lideri Mesut Yılmaz’ın Karadeniz sahilinde yakaladığı avantajı, şimdi rakiplerinin ‘Pontus-Rum’ yakıştırması yaptığı İmamoğlu edindi.

Rakipleri altın tepside sundu, bundan sonra tersine dönmesi de olanaksız…

AK Parti’nin etkin bir ismine neden böyle bir propaganda yoluna gittiklerini sordum, kendisi de şaşkındı ‘Ben de bir anlasam…’ yanıtından fazlasını söyleyemedi.

‘Tam da seçmenin kantarın topuzunu biraz fazla kaçırdığına inandığı bir dönemde bu tarzdan gereksiz açıklamalara giriliyor. Hoş da değil…’ demekle yetindi.

PROPAGANDANIN DİLİ

Dikkat çeken ise bu yakıştırmalarda bulunanların, il başkanı, milletvekili, bakan yardımcısı seviyesindeki isimler olması...

Bunun bir merkezden planlanan propaganda aracı halinde kullanıldığı izlenimini vermesi…

AK Parti, yerel seçimin başlangıcında tanzim satış mağazaları ile başlayıp, kabzımallar, pazarcılar, Kürt seçmene yönelik propaganda dilinde yaşadığı sıkıntıyı anlaşılan o ki devam ettiriyor.

AK Parti’nin propaganda araçlarının kullanımı konusunda yetkin isimlerinin, bu dile tepkili olduklarını belirtebilirim.

Beklentileri rakibe yarar getiren dilden uzaklaşılıp, AK Parti’nin İstanbul’a yaptığı yatırımları anlatan söyleme yer açılması…

Seçime iki hafta kala, pazartesi gerçekleşecek yoğun propaganda bombardımanının dilinin de ağırlıklı olarak bu yönde olacağını belirttiler.

İMAMOĞLU’NA TAVSİYE

CHP tarafı ise rakibin söylemlerinin kendisine getirisinin keyfini sürüyor…

Aktardıklarına göre pazartesi başlayacak yoğun tempo öncesi İmamoğlu’na biraz dinlenmesi tavsiye edilmiş.

Bir iki gün kamuoyu önünde görülmemesi, elzem olan kişiler dışında kimseyle temas etmeden dinlenmesi tavsiye edilmiş.

Pazartesi ola hayrola."
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