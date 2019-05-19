AKP'liler Çiftçi kuruluşunu batırdılar, ama kendilerine yüzde 80 zam yaptılar ?

Çiftçinin azalan talebi, gübre firmalarının satışlarının düşmesine ve zarar yazmalarına neden oldu. Çiftçinin iştiraki olan GÜBRETAŞ, bu sebeple 2018 yılında 329 milyon lira zarar etti. Bunlar olurken, şirketin, aralarında eski vekillerin de bulunduğu yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarına yüzde 80 ile 88 arasında zam yapılması pes dedirtti!





329 MİLYON TL ZARAR ETTİ



Milli Gazete'nin haberine göre Gübre fiyatlarının aşırı derecede yükselmesinden dolayı çiftçi gübreyi kullanamaz hale geldi. Çiftçinin gübre kullanımının düşmesi gübre firmalarının da satışlarını olumsuz etkiledi. Olumsuz etkilenen gübre firmalarının başında da çiftçi iştiraki olan GÜBRETAŞ geldi. GÜBRETAŞ’ın gübre satışları 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14 düştü. 2017 yılında 31 milyon lira kâr yapan GÜBRETAŞ, geçtiğimiz yılı tam 329 milyon lira zararla kapattı. Kötü geçen 2018 yılına rağmen GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretleri bugüne kadar görülmemiş bir şekilde yüzde 80-88 artırıldı.





YANGINDAN MAL MI KAÇIRIYORSUNUZ!

GÜBRETAŞ Genel Kurulu’nda, Yönetim Kurulu başkanı olan Fahrettin Poyraz’ın aylık huzur hakkı ücreti 5 bin liradan 9 bin liraya, diğer yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretleri ise 4 bin liradan 7 bin 500 liraya yükseltildi.





Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretleri her yıl yüzde 20-25 oranında artırılırken, şirketin yüksek oranda zarar açıkladığı bir dönemde yüzde 80 ile yüzde 88 arasında artırılması; “Yangından mal mı kaçırıyorsunuz?” eleştirilerini gündeme getirdi.





AKP ESKİ MİLLETVEKİLİ YÖNETİMDE

GÜBRETAŞ’ın 2 Mayıs’ta yapılan Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu üyeliklerine; Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bağcı, Tarım Kredi Kooperatifleri eski Yönetim Kurulu Başkanı ve AKP İnegöl Belediye Meclis üyesi Selahattin Külcü, GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, AKP Bursa eski Milletvekili ve eski İl Başkanı Mehmet Tunçak ve Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Okan Ateş seçildi.