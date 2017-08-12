Samanyolu Haber /Gündem / AKP'liler Coca Colaları boşuna mı döktü? /12 Ağustos 2017 22:51

AKP'liler Coca Colaları boşuna mı döktü?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Isparta’da ‘Coca Cola’ fabrikasının açılışını yapması sosyal medyada da yankı buldu.

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İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının ardından birçok sosyal tesis, market ve restoranda Coca-Cola satışı yasaklanmış, boykot kampanyası başlatılmıştı.
Hatta bir çok AKP'li günlerce sokaklarda Coca Cola dökerek eylem yapmışlardı.. 


Twitter’da başlatılan #ErdoğanınCocaCola etiketi Türkiye gündemi listesinde üst sıralara yükseldi.

Saadet Partisi’ne yakın Milli Gazete’nin haberinde de, “Sosyal medyada Erdoğan’ın açılışa katılmasına büyük tepki var” ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı resmi sitesi ve devletin yarı resmi haber ajansı Anadolu Ajansı’nın haberlerinde ise Erdoğan’ın ‘meyve suyu üretim tesisleri’nin açılışına katıldığı belirtilirken, Coca Cola’dan bahsedilmedi.



Coca-Cola İçecek’in resmi sitesi ‘cci.com.tr’de yer alan, ‘Coca-Cola İçecek Türkiye’deki 10. fabrikasını Isparta’da açıyor’ başlıklı basın bülteni de bir süre sonra siteden kaldırıldı.
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