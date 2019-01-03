AKP'li yöneticiden asgari ücretli market çalışanına 'poşet' tehdidi

AKP'nin Balıkesir İl Başkan Yardımcısı olan ve milletvekili danışmanlığı yaptığı belirtilen Kadir Dağlı, ücretli poşet uygulamasına ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu.





Poşetlerin paralı olması nedeniyle iktidara tepki gösteren kasiyeri hedef alan Dağlı, "Bu A 101 çalışanını gerekli yerlere ileteceğim, böyle bir düşmanlık olamaz" yazdı.





Bir takipçisinin "Boşver ekmeğinden olmasın" yorumu da yanıt veren Dağlı, "Vallahi hiç dram yapmayacağım. Biz bu dava için koşturuyoruz ve doğru bilgi verip insanların kullandıkları oyu hür idarelerine bırakıyoruz. Benim mensubu bulunduğum partiye böyle bir hakareti kabul edemem. Kendi sonunu düşünmeyen biri kusura bakmasın sonucuna katlansın..." dedi.





İşte Dağlı'nın paylaşımları:























