Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Yeneroğlu: Osman Kavala ilgili iddianamede maddi kanıt bulamadım /24 Haziran 2019 16:42

AKP'li Yeneroğlu: Osman Kavala ilgili iddianamede maddi kanıt bulamadım

Gezi Parkı eylemleri davasının ilk duruşması görülüyor

SHABER3.COM

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, bugün Silivri'de görülen Gezi davasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yeneroğlu, iddianamede Osman Kavala hakkında kanıt bulamadığını söyledi.

Yeneroğlu paylaşımında, "Osman Kavala vs ile ilgili iddianameyi okudum. Kavala'nın 'Hükümeti devirmeye yönelik bir kalkışma olarak gezi olaylarının organizatörü,yöneticisi veya finansörü' olduğuna dair maddi kanıtlar bulamadım.Kamuoyunu ikna eden bir yargı kararının en kısa zamanda çıkmasını ümit ederim." ifadesini kullandı.

Yiğit Aksakoğlu ile ilgili kurulmaya çalışılan bağlantıların hukuk adına ürkütücü olduğunu dile getiren Yeneroğlu, "Kavala ile herhangi bir irtibatı ve tanışıklığı dahi olmayan ve isnad edilen suçlarla ilgili de maddi kanıt sunulmayan bir kişinin tutuklu yargılanması izaha muhtaç." dedi.

Osman Kavala vs ile ilgili iddianameyi okudum. Kavala'nın 'Hükümeti devirmeye yönelik bir kalkışma olarak gezi olaylarının organizatörü,yöneticisi veya finansörü' olduğuna dair maddi kanıtlar bulamadım.Kamuoyunu ikna eden bir yargı kararının en kısa zamanda çıkmasını ümit ederim.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'li Yeneroğlu: Osman Kavala ilgili iddianamede maddi... Sonraki Haber >>

AKP Fatih'te seçimi neden kaybetti?

AKP Fatih'te seçimi neden kaybetti?

Ver mehteri....

Ver mehteri....

Binali Yıldırım araç içinde ağladı

Binali Yıldırım araç içinde ağladı

Küçükkaya'ya cesaret geldi: Binali Yıldırım'a hakkımı helal etmiyorum

Küçükkaya'ya cesaret geldi: Binali Yıldırım'a hakkımı helal etmiyorum

'Babacan'a, Erdoğan'a yeni partiyi kurduklarını haber verme görevi verildi'

'Babacan'a, Erdoğan'a yeni partiyi kurduklarını haber verme görevi verildi'

İstanbul'un yeni başkanı İmamoğlu'ndan ilk sözler...

İstanbul'un yeni başkanı İmamoğlu'ndan ilk sözler...

Binali Yıldırım: İmamoğlu'nu tebrik ediyorum

Binali Yıldırım: İmamoğlu'nu tebrik ediyorum

Abdullah Gül: İnşallah her şey güzel olur

Abdullah Gül: İnşallah her şey güzel olur

Başkanlık sistemi bizi bitiriyor, daha da bitirecek

Başkanlık sistemi bizi bitiriyor, daha da bitirecek

'180 Derece Dönüşlü-Nereden Nereye'

'180 Derece Dönüşlü-Nereden Nereye'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:36:54