AKP'li Yeneroğlu: Osman Kavala ilgili iddianamede maddi kanıt bulamadım

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, bugün Silivri'de görülen Gezi davasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yeneroğlu, iddianamede Osman Kavala hakkında kanıt bulamadığını söyledi.





Yeneroğlu paylaşımında, "Osman Kavala vs ile ilgili iddianameyi okudum. Kavala'nın 'Hükümeti devirmeye yönelik bir kalkışma olarak gezi olaylarının organizatörü,yöneticisi veya finansörü' olduğuna dair maddi kanıtlar bulamadım.Kamuoyunu ikna eden bir yargı kararının en kısa zamanda çıkmasını ümit ederim." ifadesini kullandı.





Yiğit Aksakoğlu ile ilgili kurulmaya çalışılan bağlantıların hukuk adına ürkütücü olduğunu dile getiren Yeneroğlu, "Kavala ile herhangi bir irtibatı ve tanışıklığı dahi olmayan ve isnad edilen suçlarla ilgili de maddi kanıt sunulmayan bir kişinin tutuklu yargılanması izaha muhtaç." dedi.





Osman Kavala vs ile ilgili iddianameyi okudum. Kavala'nın 'Hükümeti devirmeye yönelik bir kalkışma olarak gezi olaylarının organizatörü,yöneticisi veya finansörü' olduğuna dair maddi kanıtlar bulamadım.Kamuoyunu ikna eden bir yargı kararının en kısa zamanda çıkmasını ümit ederim.