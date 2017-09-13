Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li yazar dümdüz söyledi: Çin işkencesine döndü /13 Eylül 2017 10:13

AKP'li yazar dümdüz söyledi: Çin işkencesine döndü

Zafer Çağlayan hakkında ABD'nin tutuklama kararı çıkarmasının AKP'de moralleri bozduğu, konunun hükümet için 'Çin işkencesi'ne döndüğü yorumları yandaş medyada açıktan yazılıyor

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AKP içinde, Reza Zarrab'ın ABD'de tutuklanması ile başlayan ve Halkbank CEO'su Mehmet Hakan Atilla ile devam eden ve nihayet Ekonomi eski Bakanı Zafer Çağlayan hakkında yakalama kararı çıkarılmasıyla devam eden süreç AKP içinde ciddi bir rahatsızlığa neden olmuş durumda.

AKP içinden aldığı bilgileri köşesine taşıyan Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, AKP içinde bu tutuklamalar, yakalama kararı ve Zarrab dosyasının ucunun dayanabileceği yerler nedeniyle ciddi bir moral bozukluğu yaşandığını yazdı. 

Selvi, AKP'nin Çağlayan'ın tutuklanması kararını zaman ayarlı bir hamle olarak değerlendirdiğini, amacın 17-25 Aralık’ın bir kâbus gibi Türkiye’nin üzerine çökmesi olduğunu iddia etti.

ABD'nin bu kararlarla Türkiye'ye Çin işkencesi çektirdiğini öne süren Selvi, bu durumu, "Bir yargılamadan ziyade Türkiye’ye karşı bir algı operasyonu yürütülüyor" sözleriyle tanımladı.

Selvi ayrıca ABD'de devam eden yargı sürecini de cemaatin yürüttüğünü iddia etti
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