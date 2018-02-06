AKP'li yazar dolandırıcılıktan tutuklandı









Şimşek ile Öner, hayali ihracat suçlaması ile Kocaeli Emniyeti’nin yürüttüğü soruşturma sonrası tutuklanan Keskin Holding’in sahibi Recep Ercan Keskin ile işbirliği yaptıkları tespit edilerek 2 Şubat'ta İstanbul'da gözaltına alınanlar arasındaydılar. Gözaltına alınan isimler, çok sayıda iş insanını dolandırmakla suçlanıyordu.









Bereket Öner'in emniyetteki sorgusunda, Kocaeli'nde tutuklu bulunan Recep Ercan Keskin'in talimatları ile hareket ettiğini söylediği kaydedildi.





Öner, Keskin'in kendisini Erdal Şimşek ile tanıştırdığını, bu tanışmada Şimşek'in kendisini MİT mensubu olarak tanıttığını söyledi.





Öner ve Şimşek, emniyetteki sorgularının ardından bu sabah tutuklanmaları talebiyle adliyeye sevk edildi. İstanbul 2. Sulh Ceza Hâkimliği iki isim için de tutuklama kararı verdi. Öner ve Şimşek, Silivri Cezaevi'ne gönderildi.