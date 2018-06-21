AKP'li yazar: Dış güçler çok yağmur yağdırıp AK Parti'yi zayıflatmak istiyorlar

Özkaya'ya göre bu teknolojiye sahip ülke sayısı çok fazla değil. Özkaya “dış güçlerin yağmur yağdırdığı” iddiasıyla ilgili olarak şunları söyledi:







“Daha 1 hafta önce Ankara'ya portakal büyüklüğünde dolu yağdı, yollar kapandı. Hatay'ın 1 ilçesinde 2 metrekareye 5 metrekare bir alana gökyüzünden kova kova su döküyorlar.





Ben Ankara'da yolları su bastı ya, ben o yağmurun doğal olmadığı kanaatindeyim. Böyle bir yağmuru İstanbul'da denemek isteyebilirler. Ankara'daki o felakete 15 dakikalık bir yağış sebep oldu. Bunları yapıp deniyorlar. Ve bakıyorlar 15 dakikada ne oldu diye. Peki o yağmur 1 saat devam etseydi…”





Özkaya, Ankara’da sele neden olan yağmuru, dış güçlerin yağdırmasının nedeni olarak da “AKP hükümetleri yerel yönetimlerdeki başarılarıyla bilinir. Bunu sonlandırmak istiyor olabilirler. Çünkü seçime gidiyor Türkiye. Ben Ankara'daki yağmurun doğal olmadığı kanaatindeyim" dedi.





HOCAEFENDİ'Yİ HOLOGRAM İLAN ETMİŞTİ





Ömer Özkaya, daha önce de Fethullah Gülen Hocaefendi'nin, gerçekte bir bilgisayar programı ile canlandırılan bir karakter olabileceğini iddia etmiş, alaya alınan sözleri sebebiyle ekranlardan bir süre uzak kalmıştı.

