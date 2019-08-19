Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li yazar: Deprem olursa İstanbul'da milyon ölü olur, çevre şehirler yağmaya gelir /19 Ağustos 2019 10:54

AKP'li yazar: Deprem olursa İstanbul'da milyon ölü olur, çevre şehirler yağmaya gelir

AKP'nin yayın organlarından Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç beklenen İstanbul depremiyle ilgili ilginç tanımlamalar kullandı

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Ardıç yazısında 20 yıl önce yaşananlara atıf yaptı ancak o günden bu yana deprem hazırlığı yapması gereken ve yapmayan iktidara değinmedi.

Yazıdan ilgili bölüm şöyle:

(...)Hiç lamı cimi yok, büyük bir depremde İstanbul'un yarısı yıkılır. Şiddete bağlı...
Sağlam bina da yıkılır.
Ölü sayısı milyonu bulur da geçer bile.
İstanbul biter. Hayatı da biter ekonomisi de. Elli yıldan önce de kendine gelemez. Hani, yangına giden İzmir'in yirmi yılda ancak toparlanması gibi...
"Bu saatten sonra" yapacak pek bir şey yoktur.
Ne o cesetler ha deyince kaldırılabilir, ne o yaralılara bakılabilir, ne sağ kalanlar günlerce doyurulabilir, ne de salgın hastalığın önüne geçilebilir.
Haberleşme ortadan kalkar. Artakalan malların fiyatları yirmiye otuza katlanır. Her şey karaborsaya düşer.
Hiçbir örgütlü ve disiplinli işe gelemeyen halkımız da birbirinin gözünü oyar...
Yirmi yıl önceki büyük depremde gözlendiği gibi, komşu illerden "yağmaya" gelirler.
Ölülerin parmaklarından yüzüklerini toplayan bir çete bile görülmüştü. Lumpene tedbir mi dayanır?
"Toplanma alanları" varmış, kurtulanlar oralarda toplanacaklarmış...
Diyelim ki kurtuldum, diyelim ki Berlin'in bombardıman sonrası görüntüleri gibi seke seke molozları aşarak, cesetlerin üzerinden atlayarak, açık kalmış sokaklardan toplanma alanına yöneldim, neresi o alan? Daha doğrusu, toplanma alanı olacak "boş yer" var mı?
Bana kimse alanımı söylemedi şimdiye kadar.
Kendi toplanma alanını bilen var mı içinizde?
Eğitim diyorsunuz, versenize hemşerim bana eğitim...
Nereden alayım o eğitimi, okula mı yazılayım?
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