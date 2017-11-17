AKP'li yazar açıkça yazdı: Sarraf beni artık kurtaramazlar diyormuş

Rıza Sarraf davası yakınlaştıkça birçok iddia gündeme gelmeye devam ediyor.





Son olarak Sarraf'ın itirafçılığı kabul ettiği ve serbest bırakıldığı ileri sürülürken, Habertürk'ün AKP'li yazarı Nagehan Alçı, Sarraf'a yakın kaynaklara dayandırdığı yazısında şu ifadeleri kullandı:





Zarrab’ın durumu ve ne yapacağını anlamak için ona yakın birçok kaynakla konuştum. Gördüğüm kadarıyla herkeste, “Acaba işbirliği yapar mı, itirafçı olur mu?” kaygısı var. Cumhurbaşkanı’nın ve Türk hükümetinin güçlü bir şekilde arkasında durması ona güç veriyor ama öte yandan, “Ceza almadan beni kurtaramadılar, alırsam hiç kurtaramazlar” düşüncesi de ağır basıyor galiba. Bu da işbirliği yapma ihtimalini kuvvetlendiriyor. Belki de ortadan kaybolmalar böyle açıklanabilir...