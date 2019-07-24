AKP'li vekilin yeğeni 'bankamatik memuru' çıktı

AKP’li Adıyaman Milletvekili Muhammet Fatih Toprak’ın Kâhta Belediyesi’nde “çalışıyor” gözüken fakat bankamatik memurluğu yaptığı anlaşıldıktan sonra işine son verilen akrabası Mehmet Öztürk’ü savunmak adına iftira yoluna gittiği ortaya çıktı. AKP’li Toprak’ın belediyeden haksız para kazanan yeğenini yanında danışman olarak alması, skandalın boyutunu daha da büyüttü. Milli Gazete'nin haberine göre yerel seçimlerin ardından Adıyaman Kâhta Belediyesi’ni kazanan Saadet Partili İbrahim Yusuf Turnalı’ya yönelik yıpratma çalışmaları sürüyor. Kâhta Belediyesi’nde bir kısım kişilerin işe gitmediği halde önceki dönem AKP’li başkan tarafından işe alındığı ortaya çıktı. AKP’li başkan tarafından işe alınan kişilerin belediyeye ve çalıştığı kuruma hiç gitmediği halde maaş alması tepkilere neden oldu. Soruşturmaların ardından Saadet Partili Belediye Başkanı Turnalı, haksız yere para kazanan kişilerin işlerine son verdi. Skandalın ortaya çıkmasının ardından AKP’li Adıyaman Milletvekili Muhammet Fatih Toprak’ın yeğeninin de belediyede çalışmadığı halde para kazandığı ortaya çıktı. Toprak’ın, belediyeden haksız yere para kazanan yeğenini yanına danışman olarak olması ikinci bir skandala imza attı.







AKP’Lİ VEKİL LİYAKATSİZLERİ SAVUNDU!





Düzenlediği basın toplantısıyla belediyede yaşanan haksızlıkları savunan AKP Adıyaman Milletvekili Muhammet Fatih Toprak, “Çıkarılan işçilerden birini danışmanım olarak alacağımı taahhüt ediyorum. Kim işçinin yanında, kim işçinin karşısında bunu da vatandaşımızın takdirine bırakıyorum” demesinin ardından belediyede hiç çalışmayan ve bankamatik memuru olan yeğeni Mehmet Öztürk yanına danışman olarak alması skandalın boyutunu daha da büyüttü. Toprak’ın belediyede liyakat gözlenmeden işe alınan ve hiç işe gitmeyenleri savunması kamuoyunda büyük tepki topladı.





BANKAMATİK MEMURLARININ İŞİNE SON VERİLDİ





Olayla ilgili açıklama yapan Kâhta Belediyesi Avukatı Abdulkadir Bozkurt, “İşçilerin siyasi saiklerle hareket edilerek işten atıldığı iddiası mesnetsiz ve asılsız olup aksine siyasi saiklerle önceki yönetim (Milletvekili Muhammet Fatih Toprak’ın birinci dereceden akrabası olan eski Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak) tarafından hukuka tamamen aykırı bir şekilde işe alınan ve 138/9 sayılı denetim raporuyla da bu durumları tespit edilen bazı belediye çalışanlarının iş akdi feshedilmiştir. Müvekkilimizin, görev ve sorumluluk bilinci ile gerçekleştirdiği bu uygulamanın hiçbir parti, kurum ve şahısla ilgisi yoktur” dedi.





YENİ HİZMET ANLAYIŞI İLE ÇALIŞILACAK





Avukat Bozkurt, yaşananlarla ilgili bilgi vererek, “Eski belediye başkanı Engin Akel, AKP ilçe başkanı olduğu dönemde, AKP Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak tarafından işten çıkarılan 180 temizlik işçisinin yanında olmamış, onların haksız bir şekilde işten çıkarılmalarına sessiz kalmış ve yine 31 Mart 2019 mahalli idareler seçim çalışmalarında Mehmet Metiner’in taşeron işçileri AKP’ye oy vermemeleri halinde işten çıkaracakları şeklindeki tehditvari konuşmalarına alkış tutan da yine Engin Akel’dir. Kahta Belediyesi’nin yeni yönetim anlayışı, hizmet aşkı, şeffaf yönetim, dürüstlük, çalmayan ve çaldırtmayan bir ideoloji üzerine kuruludur” ifadelerini kullandı.