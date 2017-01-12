Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li vekilden CHP'lilere: Alçak, p.şt, suikastçi, CIA'cı, İran'cı, kuduz köpek /12 Ocak 2017 19:27

AKP'li vekilden CHP'lilere: Alçak, p.şt, suikastçi, CIA'cı, İran'cı, kuduz köpek

AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında kameralar önünde CHP’lilere küfür ve hakaretler yağdırdı.

AKP'li vekilden CHP'lilere ağır hakaret

Erdoğan’ın şoförlüğünü yaparken aday gösterilen AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında kameralar önünde CHP’lilere ağza alınmayacak küfür ve hakaretler yağdırdı.

BirGün'de yer alan habere göre CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ı Rus Büyükelçi Anrey Karlov’a suikast düzenleyen polise benzeten Çamlı, CHP’lilere yönelik olarak “kuduz köpek gibi...”, “Hain kılıklı”, “alçaklık”, “p.ştluk” ifadelerini kullandı.

Çamlı’nın TBMM’de düzenlediği basın toplantısında kullandığı ifadeler özetle şöyle:

‘KUDUZ KÖPEK GİBİ’

Bu milletin hakimiyetini hiçe sayanları biz de hiçe sayarız. Anladıkları dilden onlarla konuşuruz. Birilerinin kalkıp kuduz bir köpek gibi arkadaşımızın bacağını ısırmasını, bunu nasıl tarif edeceğiz ya.

EREN ERDEM'E 'İRAN'CI, CIA'CI' SUÇLAMASI

(Eren Erdem’e yönelik) İran’cı mıdır, CİA’cı mıdır... Bütün konuşmaları hal ve hareketleri provokasyon kokan bir milletvekili gidiyor bizim Trabzon milletvekili arkadaşımızın ayağını ısırıyor.

SOYA ÇEKMİŞ, HAİN KILIKLI

Bir tane hain kılıklı, soy meselesidir. Nesebi soydan bahsetmiyorum. Fikri bir soydan bahsediyorum. Fikri soya ne kadar siz adamı kravatlı görseniz de içindeki o yüreğindeki, beynindeki o alçaklık, o puştluk soya çekiyor. Ve görüyorsun ve sinsi sinsi gidiyor. Orada hiç bir şeye müdahale etmeyen Ankara milletvekilimiz beklemediği görmediği, sinsice gidip yandan.

ENGİN ALTAY'I RUS ELÇİYİ VURAN KATİLE BENZETTİ

Engin Altay. Kravatlı, normal bir şey zannediyorsunuz. CHP Grup Başkanvekili bu adam. Kocaeli milletvekili Akif Yılmaz kardeşimizi arkadan aynı Rus büyükelçisini vuran F., CİA köpeği var ya. O F., CIA köpeğinin Rus elçisinin arkasından vurması gibi o da aynı onun gibi arkadan saldırıyor.

Bu tarihi mücadeleyi sonuna kadar götüreceğiz. TBMM bombalanmış, beyaz adamın (ABD’yi kastediyor) köpekleri TBMM’yi bombaladılar. 80 milyon vatan evladını katletseler asla geçit vermeyeceğiz, buradan ilan ediyorum.

ORTAYA KARIŞIK İHANET ŞEBEKESİ

Yeter artık, yüz yıldır çekilen çileler yeter. Siyonizm güdümlü emperyalist düşmanlardan ve bir de onların içerideki işbirlikçilerinden çektiğimiz yeter. Milletle savaşı bırakın artık.
CHP bildiğimiz CHP işte. Kaptan Ahmet’in oğlu, Kasımpaşa’dan çıkmış, milletten aldğı güçle Beştepe ye gelmiş, ona diktatör diyorlar.
(İsmet İnönü’ye yönelik) ....Milli şefle führer mesajlaşıyorlar, sevişiyorlar, canım cicim muhebbetleri. O zaman führer gibi bıyık bırakmış. Bu ülkede ne kadar kötülük varsa anası da babası da CHP’dir.
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AKP'li vekilden CHP'lilere ağır hakaret

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