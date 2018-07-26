Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li vekil yapılmayan toplantıdan bilgi paylaştı rezil oldu /26 Temmuz 2018 15:26

AKP'li vekil yapılmayan toplantıdan bilgi paylaştı rezil oldu

CHP'li vekil, AKP'li vekilin yapılmayan komisyon toplantısından bilgi paylaşmasına tepki gösterdi.

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AKP Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek dün TBMM’de kabul edilen bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin, “Milli Savunma Komisyonumuzda görüşülerek TBMM Genel Kuruluna sevk edilen “Bedelli Askerlik” düzenlemesi Genel Kurulumuz tarafından kabul görmüştür. Düzenlemeden 1 Ocak 1994 ve öncesi doğanlar faydalanacaktır. Ülkemiz, milletimiz ve sevgili gençlerimiz için hayırlı uğurlu olsun” şeklinde tweet attı.

 AYNI KOMİSYONDAYIZ BİZİM HABERİMİZ YOK!

 Tweeti alıntılayan CHP Denizli Milletvekili H. Teoman Sancar , “Sayın vekilim, biz de sizinle birlikte Milli Savunma Komisyonu üyesiyiz. Komisyon sadece bir kez toplandı ve yönetimini seçti. Bu teklif hangi ara bizim komisyona geldi? Bizden habersiz geldi, görüştünüz de bizim mi haberimiz yok :) Not: Teklif Plan Bütçe’de görüşüldü” ifadesini kullandı. 

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