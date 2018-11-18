Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li vekil: Türkiye çay ithal etmek zorunda kalacak /18 Kasım 2018 21:18

AKP'li vekil: Türkiye çay ithal etmek zorunda kalacak

Tarım ve Orman Bakanlığı bütçe görüşmelerinde konuşan AKP Giresun Milletvekili Cemal Öztürk çay ekim alanları artmazsa Türkiye'nin 2023 yılına doğru çay ithal etmek zorunda kalacağını söyledi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı Bütçesi görüşmelerinde söz alan Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, yeni çay bahçeleri kurulmasına izin verilmesi gerektiğini, aksi takdirde bir süre sonra Türkiye'nin çay ithal etmek zorunda kalacağını ifade ederek, ''Türkiye kişi başına çay tüketiminde dünyada birinci sıraya geldi. En fazla çayı biz tüketiyoruz. Çay sadece doğu Karadeniz Bölgemizde üretiliyor. Üretimi sınırlı. Nüfusumuz her yıl yüzde birden fazla artıyor. Bir projeksiyona göre Türkiye 2023 yılına doğru net çay ithalatçı durumuna gelecek. O bakımdan bizim hem verimliliği hem de kaliteyi artırmamız lazım. Yeni çaylıklar ihdas etmemiz şarttır. Giresun'un doğu bölgesinde yüksek kaliteli çay üretilmektedir. Bilindiği gibi ÇAYKUR Tirebolu 42 markasıyla meşhur bir çay çeşidi de vardır. Çay Kanunu'ndaki bir değişiklikle bu bölgeye yeni çaylıklar kurulması için ruhsat verilmesi gerekir. Bu bölgede kurulacak yeni çaylıklar hem ülke ihtiyacını karşılayacak, hem de yörenin kalkınmasına katkı yapacaktır'' diye konuştu.

Sözcü
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